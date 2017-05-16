Обращение Независимого союза журналистов Кыргызстана

Независимый союз журналистов приветствует решение президента Алмазбека Атамбаева отозвать иск в отношении Радио «Азаттык» – кыргызской службы Радио «Свобода»/«Свободная Европа». Мы считаем, что данное решение является первым шагом в восстановлении статуса КР как страны, лидирующей в Центральной Азии в вопросах обеспечения свободы слова и демократии.

Мы убеждены, что судебные иски от имени первых лиц государства порождают у журналистов сомнения относительно их защищенности законом и могут привести к самоцензуре, сокращению площадок для обсуждения альтернативных мнений, что противоречит принципу открытости и плюрализма демократического Кыргызстана, заложенных в Конституции. Опыт многих стран показывает, что давление государственной власти на СМИ снижает ценность принципа свободы слова, распространения правдивой информации, искажает основы демократии и может нанести серьезный урон развитию республики в долгосрочной перспективе.

Вместе с тем считаем необходимым представителям государственной власти не останавливаться на данном шаге и продолжить политику установления конструктивной работы с медиа, что особенно важно в предстоящий предвыборный период, когда качество выборов будет зависеть от уровня информированности граждан.

В этой связи полагаем, что СМИ не должны нести столь неоправданно высокую материальную ответственность за процитированные высказывания тех или иных лиц, которая может привести к разорению СМИ и журналистов. Поэтому призываем президента, генпрокурора КР и партию СДПК отозвать иски к интернет-порталу Zanoza.kg и ИА «24.kg».