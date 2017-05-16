Свобода слова и его границы

Зачастую граждане, политические деятели, звезды спорта, культуры, искусства и другие личности, а также масс-медиа не совсем правильно представляют то, как право на свободу слова и выражение своего мнения может повлечь за собой как негативные, так и положительные последствия. Такое конституционное право, как свобода слова и выражение мнения, имеет свои ограничения. В этой статье читателю предоставляется возможность ознакомиться с правом на свободу слова и его границами.

Понятие права на свободу слова

Свобода слова – это право формулировать свое мнение без страха перед государственным преследованием, цензурой или общественным осуждением. Термин «свобода выражения мнения» иногда используется как синоним, но также включает в себя любое действие по поиску, получению и распространению информации или идеи.

Границы права на свободу слова

Свобода слова и выражение мнения не являются абсолютными и могут быть ограничены, когда эти права конфликтуют с другими правами человека.

Международные конвенции определяют, что ограничение свободы слова является исключением, допустимым только для защиты:

— прав и репутации других;

— национальной безопасности;

— общественного порядка;

— здоровья населения;

— моральных ценностей.

Ограничения являются законными, если они отвечают исчерпывающим критериям, так называемому тесту на три критерия в статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах:

Тест на «…предусмотрено законом…»

Право на свободу слова и выражения мнения не может быть ограничено по воле государственного чиновника. Ограничения должны быть указаны в законе или другом акте, который имеет юридическую силу.

Закон должен соответствовать стандартам ясности и точности, чтобы люди могли предвидеть последствия своих действий. Смутно написанные предложения, не ясно написанные области применения закона не отвечают этим стандартам, поэтому они не легитимны. Например, не ясно написанные в законе ограничения права на свободу слова, такие как «посеять разлад в обществе» или «утверждение о ложном образе государства», не выдержат этот тест, и такие формулировки в законах, которые вводятся для ограничения свободы слова, не легитимны. В кыргызском законодательстве пока таких ограничений нет.

Тест на «…законная цель…»

Ограничения права на свободу слова и выражения мнения должны иметь законные цели. Список законных целей должен быть исчерпывающим. Эти цели предусмотрены в статье 19 (3) Международного пакта о гражданских и политических правах: «…ограничения, которые должны быть установлены законом и являться необходимыми:

а) для уважения прав и репутации других лиц;

б) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения.

Этот список целей ограничения права на свободу слова является исчерпывающим и не может быть расширен.

Не все мотивы, лежащие в решениях правительств ограничить свободу выражения мнения и слова, соответствуют демократическим стандартам. Например, желание защитить правительство от критики не может быть основанием для ограничения свободы слова.

Цель ограничения свободы слова должна быть легитимной в плане предназначения и эффекта от такого ограничения. Недостаточно, чтобы положение закона об ограничении имело побочный эффект для одной из законных целей, по которой вводится ограничение. Если ограничительная норма закона подготовлена для другой цели, чем те цели, которые законны, то такое ограничение не пройдет тест на законность цели введения ограничения.

Тест на «…необходимость…» ограничения

Любое ограничение права на свободу выражения мнения должно быть действительно необходимым, даже если оно соответствует четкому и ясному закону и служит для достижения легитимных целей. Такое ограничение пройдет этот тест, только если оно действительно необходимо для защиты легитимных целей. Если ограничение не нужно, то зачем вводить его?

Правительствам следует всегда использовать менее обременительные меры для ограничения свободы слова, если они необходимы. Например, закрытие газеты за диффамацию (распространение недостоверной информации о ком-то или о чем-то) является чрезмерной мерой. Более действенной будет мера по предоставлению жертве диффамации возможности эффективной судебной защиты.

Меры должны минимально ограничивать право на свободу выражения мнения. Они не должны ограничить права в целом или без всякой законной цели, так как такие меры могут вступить в противоречие с исчерпывающим списком законных целей в статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах. Например, является слишком широким с целью защиты национальной безопасности ограничение на обсуждение вооруженных сил страны.

Эффект от ограничительной меры должен быть пропорционален, и ущерб, который появляется от ограничения свободы выражения своего мнения, не должен перевесить его пользу. Например, ограничения, которые частично защищают чью-то репутацию, но серьезно подрывают ценность права на свободу выражения мнения, являются непропорциональными.

Суды должны принимать во внимание все обстоятельства дела до принятия решения об ограничении свободы выражения мнения. Например, признается легитимным ограничить свободу слова и выражения мнения в целях национальной безопасности во время военных конфликтов, но не в мирное время.

Европейская конвенция о правах человека сужает третий тест требованием, чтобы ограничения были «необходимы в демократическом обществе». Это формулировка предпочтительная, так как она определяет, что цели ограничений никогда не должны быть защитой правительств от критики или мирного противостояния.

Что такое ограничение и запрет?

Международные суды вынесли обобщающее определение, что любое действие государственного органа, которое имеет фактическое воздействие на гражданское право свободы слова, является «ограничением или запретом».

— Природа правительственного воздействия не важна. Это может быть все, что угодно: от закона до внутриведомственных актов с санкционным содержанием.

— Какой государственный орган – неважно. Это может быть законодательный орган, исполнительный и судебный или государственное предприятие.

— Степень воздействия мер не важна. Любое заметное воздействие на способность одного или более человек выражать свое мнение свободно является по характеру запрещающей мерой.

Ограничения являются законными, если они проходят тест на три критерия в статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах:

1) Предусмотрено ли законом такое ограничение.

2) Законна ли цель, по которой вводится ограничение.

3) Так ли необходимо ограничение.

Международные документы в защиту права на свободу слова

Основными международными документами в защиту свободы слова являются:

— Всеобщая декларация прав человека (статья 19);

— Международный пакт о гражданских и политических правах (статья 19);

— Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод;

— региональные конвенции.

Всеобщая декларация прав человека – о свободе слова – посвящена статье 19, в которой указано, что «каждый человек имеет право на свободу убеждений и их свободное выражение».

Международный пакт о гражданских и политических правах конкретизирует положения Всеобщей декларации прав человека, определяя в статье 19, что «каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати, или художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору».

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод еще более детализировала общее понимание свободы слова. Статья 10 говорит о том, что «каждый имеет право свободно выражать свое мнение», при этом это право включает возможность получения и распространения информации без вмешательства государственной власти.

Кыргызская Республика присоединилась к Всеобщей декларации прав человека с первых дней обретения независимости. В 1994 году страна присоединилась к Международному пакту о гражданских и политических правах. Эти документы являются обязательными для соблюдения государством и его институтами, равно как и гражданами.

Кыргызское законодательство о праве на свободу слова и выражения мнения

Конституция в статье 31 предусматривает, что «каждый имеет право на свободу мысли и мнения. Каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати. Никто не может быть принужден к выражению своего мнения или отказу от него». Эти нормы Основного закона являются продолжением норм международных конвенций, и национальное законодательство государства должно соответствовать данной статье, так как свобода слова является одним из фундаментальных и неотъемлемых прав человека.

Конституция в статье 20 делит права человека на две группы. Права первой не могут быть ограничены никоим образом. К ним относятся свобода мысли и мнения, право на выбор религиозных и иных убеждений, являющиеся личными и неотчуждаемыми правами человека. Права второй группы могут быть ограничены при условии обеспечения соразмерности ограничений в соответствии с механизмом, заложенным в Основном законе.

Свобода выражения мнения может подвергаться ограничениям при соблюдении следующих обязательных требований:

1) Такие ограничения могут устанавливаться исключительно законами в определенных целях: для защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц.

2) Вводимые ограничения должны быть соразмерны указанным выше целям.

3) Запрещается принятие подзаконных нормативных правовых актов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина, и законов, умаляющих или отменяющих права.

Некоторые аспекты реализации прав и свобод не могут быть ограничены ни при каких условиях. Об этом говорится в статье 20 Основного закона: «Не подлежат никаким ограничениям установленные настоящей Конституцией гарантии запрета…». Далее следует список запретов, которые не могут быть отменены или ограничены ни при каких условиях. Это запреты на уголовное преследование за распространение информации, порочащей честь и достоинство личности; принуждение к выражению мнения, религиозных и иных убеждений или отказу от них и другие.

Кроме Основного закона страны право на свободу слова реализуется в ряде законов. К примеру, в законах, устанавливающих общие условия работы СМИ, телевидения и радиовещания, законодательное регулирование распространения информации в сети Интернет и других документах.

Действующее законодательство в целом предоставляет свободную возможность реализовывать свое право на свободу выражения мнения и слова.

Однако Закон «О средствах массовой информации» определил перечень видов информации, не подлежащей публичному распространению:

— Разглашение государственных секретов и коммерческой тайны. — Призыв к насильственному свержению или изменению существующего конституционного строя, нарушению суверенитета и территориальной целостности Кыргызской Республики и любого иного государства. — Пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим нациям. — Оскорбление гражданской чести народа. — Оскорбление религиозных чувств верующих и служителей культа. — Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, предложений органов и (или) тканей человека, порнографических материалов, печатных изданий, изображений или иных предметов порнографического характера; информации, направленной на вовлечение потенциальных жертв в торговлю людьми, услуг сексуального характера, в том числе под видом психологической помощи, общения, релаксации, массажа, приятного времяпровождения под видом законной деятельности, знакомства с целью дальнейшего вступления в сексуальные отношения. — Употребление выражений, считающихся нецензурными. — Распространение материалов, нарушающих нормы гражданской и национальной этики, оскорбляющих атрибуты государственной символики (герб, флаг, гимн). — Посягательство на честь и достоинство личности. — Обнародование заведомо ложной информации.

Статья 19 Международного пакта о гражданских и политических правах позволяет ограничивать свободу слова и мнений только в двух случаях. Первый связан с защитой прав и репутации человека, т.е. пользуясь правом на распространение информации, нельзя безнаказанно оскорблять других лиц. Второй случай касается охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения. Свобода самовыражения не дает права на публикацию государственных секретов, не боясь обвинений, например, в шпионаже; возможность публиковать, предположим, призывы к гражданам собраться с целью штурмовать стены парламента, вероятно, будет ограничена; скорее всего, будет наказана и попытка опубликовать в газете рецепт производства наркотиков в домашних условиях или распространять порнографию среди детей. Государство может ограничить такое право, заботясь о здоровье и нравственности населения.

Граждане вправе использовать правовую помощь Комитета по правам человека ООН (созданного на основании Факультативного протокола от 16 декабря 1966 года к Международному пакту) для пересмотра решений и приговоров, нарушающих, с их точки зрения, положения этого пакта. Мнения комитета хотя и принимаются во внимание, но не являются обязательными для судебных, прокурорских, следственных и других государственных органов Кыргызстана.

Как видим, свобода слова, выражения идей и мнений может быть ограничена. Таким образом, даже если законы государства ограничивают эти свободы, власти должны доказать, что сделано это в интересах демократии.



Автор Азамат Талантбек уулу, юрист Интерньюс в Кыргызстане.