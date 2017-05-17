Интерньюс завершил проект «Поддержка общественного вещания»

Интерньюс в Кыргызстане совместно с ЮСАИД провели в Бишкеке круглый стол «Общественное вещание в Кыргызстане – динамика развития и путь вперед», где подведены итоги пятилетнего проекта по поддержке общественного вещания в КР. В обсуждении приняли участие представители парламента, аппарата президента, наблюдательного совета КТРК, руководство КТРК и ОРТРК «Ынтымак».

Директор Предствительства Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова заявила, что в течение последних лет КТРК и телеканал «Ынтымак» участвовали в важном для страны процессе – создании общественных вещателей. Эти компании имели определенную миссию, в центре которой стоят гражданин и удовлетворение его потребностей на информацию, его культурные и духовные потребности.

– При участии Интерньюс проделана большая работа, чтобы в центре редакционной политики общественного вещания был зритель. КТРК сохраняет высокий зрительский рейтинг и высокий рейтинг доверия. «Ынтымак» помогал решить проблему с миром на юге после событий 2010 года и восстановить ту социальную ткань, которая повреждена во время конфликта, через представление информации на трех языках: русском, кыргызском и узбекском. Обе телекомпании прошли большой путь, многое сделано, достигнут большой прогресс. Обе телекомпании сегодня стремятся обеспечить релевантным контентом своих телезрителей и слу шателей, – отметила Элина Каракулова.

По ее словам, «Ынтымак» за последние годы превратился в сильную команду с мультимедийным компонентом, показывая другим телевещателям пример и направление, по которому можно развиваться. Также отмечена роль экс-директора компании Данияра Садиева, создавшего многонациональную и мультиязычную команду, способную быстро реагировать и реализовать многие прогрессивные идеи.

В то же время директор Интерньюс в КР подчеркнула: хотя к пятилетнему юбилею реализации проекта по общественному вещанию подошли с хорошими результатами, тем не менее пока рано говорить, что в стране имеется устойчивое общественное вещание. Эксперты, которые работали в рамках проекта, замечали, что существуют проблемы: во-первых, с беспристрастной и нейтральной подачей новостей; во-вторых, в возможности защищать редакционную политику главных редакторов и генеральных директоров телеканалов.

– Учитывая обратную связь, можно сказать, что у нас есть куда расти, нам есть над чем работать, и наша деятельность должна продолжаться в этом русле. Нам очень важно сохранить результаты, которые мы достигли за эти пять лет, важно не отступать и двигаться вперед, – заявила Элина Каракулова.

Директор миссии ЮСАИД в Кыргызстане Розен Кимберли, выступая на круглом столе, отметила, что их организация приняла решение в 2012 году инвестировать в общественное вещание, поскольку КР стала важной страной в развитии демократии.

– Общественным вещателям поручили обеспечить доступ к точным и объективным новостям и информации. Это позволяет гражданам получать данные о проблемах и нести ответственность перед обществом. Наше партнерство с «Ынтымак» направлено на улучшение качества новостей и диверсификации расходов для обеспечения устойчивости. Мы проводили тренинги по стратегическому планированию, привлечению аудитории, а также консультировали по вопросам расширения мультимедиа в контенте канала. Эти усилия способствовали увеличению рекламных доходов компании, – сказала глава миссии ЮСАИД.

Розен Кимберли также заявила, что партнерство с КТРК способствовало улучшению навыков отчетности, совершенствовало презентацию информационных программ и укрепило управление финансами. Также она поблагодарила правительство, Министерство культуры, информации и туризма, сотрудников и руководство КТРК и «Ынтымак» за их партнерство и работу по улучшению общественного вещания в Кыргызстане.

Аида Касымалиева, депутат Жогорку Кенеша, член Комитета по социальной защите, образованию, науке, культуре и спорту, более подробно остановилась на новом законопроекте об общественном вещании. По ее словам, проект закона разработан по рекомендации Института медиа полиси и направлен на устранение имеющихся пробелов и создание в республике по-настоящему общественных каналов, независимых от влияния государственных структур.

– В кыргызском законодательстве не закреплен статус общественной телерадиорганизации. Поэтому вводятся принципы для определения юридического статуса и обязанностей телерадиовещателей как общественных, что предполагает отчет гендиректора общественного тел еканала перед наблюдательнымсоветом, недопустимость вмешательства в их деятельность представителей госорганов и членства руководства КТРК в политических и религиозных организациях, – заявила нардеп.

Аида Касымалиева обратила внимание на важность обеспечения независимости финансирования общественных вещателей, которые в настоящее время получают ресурсы из бюджета, поэтому вносится предложение о введении абонентской платы за телевидение.

Альбина Дуйшенбиева, заведующая сектором аналитической работы отдела информационной политики аппарата президента, отметила работу Интерньюс в Кыргызстане и вклад организации в общественное вещание в стране и проведение тренингов по обучению журналистов. Она особо подчеркнула улучшение в последнее время работы областного телеканала «Ынтымак», базирующегося в Оше.

– Я смотрю их передачи в онлайн-режиме, контент канала отличается от программ других областных студий. И, возможно, Интерньюс имеет смысл провести обучение для сотрудников других региональных студий, – заметила Альбина Дуйшенбиева.

Заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова высоко оценила огромную помощь партнерских организаций в переходе Кыргызстана на цифровое телерадиовещание.

– Мы все эти годы получали постоянное содействие со стороны Интерньюс и фонда «Сорос – Кыргызстан», ПРООН, Института медиа полиси. Мы в числе первых среди стран Центральной Азии осуществили полный переход на цифровое вещание, – сказала замминистра.

Айнура Темирбекова особо отметила вклад миссии ЮСАИД в развитие двух общественных телеканалов в КР, которые показали заметное улучшение качества программ, что привело к увеличению численности зрителей этих вещателей.

Генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков напомнил, что в 2004 году никто в Кыргызстане не знал, что такое общественное телевидение и что идея создания ОТВ в стране рождалась в то время в офисе Интерньюс в Бишкеке. По его словам, активную роль в этом процессе сыграли прежний директор Интерньюс Эльвира Сариева, бывший медиапредставитель Шамарал Майчиев и нынешний Акмат Алагушев.

Глава КТРК подчеркнул огромную заслугу ЮСАИД как первого донора проекта по общественному вещанию. И вспомнил, что ряд депутатов и медиаэкспертов ездил в Эстонию и знакомился с моделью общественного вещания по инициативе Интерньюс.

– На протяжении почти 10 лет разные составы команды офиса Интерньюс вносили свой вклад в продвижение общественного вещания в Кыргызстане. Благодаря идейным людям общественное ТВ и создание наблюдательного совета стали возможными в республике. Важно, чтобы таких энтузиастов было больше в разных сферах: в парламенте, гражданском обществе. Мир меняется, и форматы видения общественного ТВ тоже. КТРК меняет свои позиции, отношение к каналу будет совершенно другим, – отметил Илим Карыпбеков.

Данияр Садиев, экс-гендиректор «Ынтымак», рассказал участникам круглого стола об опыте многоязычного телерадиоканала в Оше:

– Мы создали сильную молодую команду, и благодаря ей мы пережили многие трудности. Не раз возникали сомнения, что канал закроется, но все позади. Сейчас канал является лидером в информационном пространстве страны как по содержанию программ, так и по доверию зрителей. Важен профессионализм сотрудников. Создана конвергентная редакция, где для ТВ, радио и сайта успешно трудится компактный коллектив. Удалось создать несколько платформ и сломать традиционное построение редакций. Мы внедрили совершенно другую систему управления и смогли воплотить в жизнь новые форматы.И все это благодаря Интерньюс и поддержке донорских организаций.

Директор проекта «Поддержка общественного вещания» Лилиана Вицу по итогам обсуждения подчеркнула, что основной миссией Представительства Интерньюс в Кыргызстане является развитие свободной, качественной и объективной журналистики, которая будет своевременно и беспристрастно информировать местное население о происходящем в государстве и за его пределами.

– Проект нацелен на улучшение доступа к информации через точные и беспристрастные новости, передаваемые региональным общественным вещателем «Ынтымак» и национальным общественным вещателем КТРК, – напомнила она.

Лилиана Вицу добавила, что проведено много тренингов и семинаров по улучшению потенциала сотрудников КТРК, оказана поддержка сайту корпорации, а также осуществлен запуск круглосуточного информационного канала «Ала-Тоо 24».