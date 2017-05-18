Советы по цифровой безопасности для журналистов

Майкл Деган, израильский журналист и редактор, занимающийся в настоящее время контент-маркетингом для развивающихся компаний, напоминает о необходимости быть осмотрительными не только в реальном мире, но и в виртуальном.

В своей статье он дает советы, как надежно обезопасить рабочие материалы и источники журналиста.

Советы касаются защиты как компьютеров, так и других цифровых мобильных устройств. Подробно рассказывается о безопасных коммуникациях с источником и защите конфиденциальной информации, как сохранять анонимность в Интернете, передавать файлы и в каких облачных хранилищах лучше всего собирать данные.

Также он дает подробные советы, как защитить свою электронную почту, и предлагает ознакомиться с множеством публикаций по теме, давая ссылки.

Прочитать статью на русском языке можно здесь.

Источник фото на превью