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Советы по цифровой безопасности для журналистов

Май 18, 2017 Автор Раздел Главные новости, Новости медиа Тэги , ,

Майкл Деган, израильский журналист и редактор, занимающийся в настоящее время контент-маркетингом для развивающихся компаний, напоминает о необходимости быть осмотрительными не только в реальном мире, но и в виртуальном.

В своей статье он дает советы, как надежно обезопасить рабочие материалы и источники журналиста.

Советы касаются защиты как компьютеров, так и других цифровых мобильных устройств. Подробно рассказывается о безопасных коммуникациях с источником и защите конфиденциальной информации, как сохранять анонимность в Интернете, передавать файлы и в каких облачных хранилищах лучше всего собирать данные.

Также он дает подробные советы, как защитить свою электронную почту, и предлагает ознакомиться с множеством публикаций по теме, давая ссылки.

Прочитать статью на русском языке можно здесь.

Источник фото на превью

 

 

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