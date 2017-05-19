Особенности подготовки специального телевизионного репортажа

Интерньюс подвел итоги тренинга «Производство специального репортажа на ТВ» с привлечением специального корреспондента Вячеслава Николаева и оператора Виктора Музалевского («Рен ТВ», Россия), а также местного медиатренера Элимы Джапаровой (Кыргызстан).

Шесть дней журналисты и видеооператоры девяти ТВ-компаний Кыргызстана работали над идеей и структурой спецрепортажей, на практике осваивая новые навыки. Трениг проводился совместно с учебным республиканским центром медиакоммуникаций при КТРК.

Каждая из отобранных девяти творческих групп подготовила свой специальный репортаж. Все материалы выложены на диск Google для возможного использования в эфире телекомпаний – партнеров проекта Интерньюс.

Интересный сюжет об инвалидах, которые реализуют себя в этой жизни, несмотря на ограниченные возможности подготовили Нурайым Бейшеналиева и Данияр Шаршеналиев из Иссык-Кульского областного филиала КТРК. Примечательно, что Нурайым работала ведущей новостей и подготовка спецрепортажа — это ее первый опыт:

Марат Акимбек уулу и оператор Кудайберди Дыйканов из ТРК «Ош Пирим» сделали сюжет о медицинских отходах, которые выбрасываются на городскую свалку, вместо того чтобы безопасно утилизироваться:

Оператор Телеканала On1 Исмат Шайзаков решил попробовать свои силы в качестве журналиста и взял тему «Халал в Кыргызстане». Представленная работа Исмата помогла его карьере в телекомпании «On1» — его перевели из операторов в журналисты:

Эльнура Молдокадырова и Азрет Турумбек уулу из КТРК создали сюжет о «звездах» Инстаграмма, который был опубликован в социальных сетях и получил огромное количество откликов. На странице Эльнуры его посмотрели более 2 600 человек, на YouTube – более 24 000 просмотров.

Из отзывов участников:

Юлия Гарифулина, «Восьмой канал» :

-Впечатления о семинаре самые позитивные! Главное – багаж знаний, который мы вынесли. Вячеслав Николаев – полевой журналист. Был интересен обмен опытом. Но, в общем, все специалисты были крайне интересными.

Эльнура Молдокадырова, КТРК :

— Очень приятно и легко, когда ментор с чувством юмора. Мы многому научились, например, обязательно раскрывать тему через разных героев, находить конфликт, анализировать свою тему. Мы получили колоссальный опыт, познакомились с отличными людьми. Рекомендую в будущем приглашать таких же замечательных тренеров.

Ырысбек Жумабаев, «Седьмой канал»:

— Я научился снимать с рук, узнал много о планах, использовании света. Я понял, что специальный репортаж – это маленькое кино. С погодой не повезло, но в целом все было замечательно.