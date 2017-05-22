Три команды из Кыргызстана участвуют в Лаборатории медиа и социальных инноваций в Душанбе

III Лаборатория медиа и социальных инноваций (Media and Social Innovation Lab – 2017) проходит с 21 по 23 мая в Душанбе.

Это событие весь год ждут представители медиасферы, IT-компаний и НПО Центральной Азии. Разработанные проекты планируется передать медиапартнерам в регионе для их последующего развития, продвижения и обеспечения устойчивости.

Ранее жюри отобрало девять команд из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, которые под руководством опытных менторов займутся разработкой социально значимых проектов, направленных на решение реальных проблем.

Состав команд представлен следующим образом:

Таджикистан

— ОО «Центр по правам человека» (Душанбе). Создание информационного сайта для вернувшихся мигрантов;

— Фирузи Умарзода, журналист, Национальный филиал МТРК «Мир» в Таджикистане (Душанбе). Создание huber-сервиса, который поможет найти людей, готовых подвозить пассажиров бесплатно по пути своего следования, собрать таких людей вместе и привлекать новых;

— ОО «Союз ремесленников Таджикистана» (Душанбе). Создание информационного портала для ремесленников.

Казахстан

— ОФ «Нұрлы Қоғам» (Астана) и представитель Министерства здравоохранения РК в партнерстве с сайтом «Сұрақ Жауап» (Алматы). Проведение информационной кампании по донорству;

— ИА «Семей Айнасы» (Семей) в партнерстве с «Молодежной информационной службой Казахстана» (Семей). Создание интерактивного сервиса по контролю государственных бюджетов;

— сайт «101tv.kz» (Караганда) и НПО «Посади дерево» (Караганда). Создание экологической медиашколы для активистов НПО.

Кыргызстан

— Capacity Building Foundation (Бишкек). Создание приложения для иностранных туристов с необходимой информацией о КР;

— молодежная волонтерская организация «Лидерство» (Каракол, Иссык-Кульская область). Создание мобильного приложения об историческом наследии Каракола;

— KIDS in IT (Бишкек). Разработка образовательной IT-программы для воспитанников и выпускников детских домов с последующим трудоустройством.

Менторы Лаборатории:

Иван Печищев – доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Пермского государственного университета (Россия).

Гулим Амирханова — сертифицированный медиатренер, эксперт в области новых медиа, мультимедийной журналистике. Участвовала в создании и развитии интернет-журнала «Новый репортер.org», работала координатором проекта «Развитие новых медиа в Центральной Азии» (Internews Network). Региональный редактор проекта «ЛИВЕНЬ. Living Asia» (Internews). Телевизионный журналист и редактор. Автор тренингов пo телевизионнoй и интернет-журналистике (Казахстан).

Джахонгир Джалолов — руководитель компани Colibri, медиапроекта Digital Shom, основатель электронного кошелька HAMYON, соавтор и руководитель проекта SmartyMenu (Таджикистан).

Николай Пихота — профессиональный IT-эксперт, 7 лет опыта в медиа. В 2015 году получил награду за лучшую программную разработку на OpenDataHackathon Kyrgyzstan. Разрабатывал группу порталов vb.kg, zanoza.kg, занимающих лидирующие позиции среди онлайн-СМИ (Кыргызстан).

Ринат Тухватшин — сооснователь kloop.kg и Viximity. Автор курса по основам программирования для ОС «Андроид» (Кыргызстан).

Михаил Кишкарев — арт-директор, дизайнер студии Amlinsky Creative Strategies, выпускник Британской Bысшей школы дизайна по программе «Визуальные коммуникации» (Россия).

Организаторы: Представительство Internews в Центральной Азии, Ассоциация развития гражданского общества (Казахстан), Академия СМИ Таджикистана, международная общественная организация «Фидокор» в РТ.

Лаборатория проходит при поддержке Агентства США по международному развитию в Центральной Азии (USAID) и Innovation for Change.

Партнеры: институт «Открытое общество» — Фонд содействия в Таджикистане, НПО «Хома», «Клооп медиа».

Технические партнеры: TCell, общественный фонд «Гражданская инициатива интернет-политики» в Таджикистане.

В работе Media and Social Innovation Lab – 2017 в Душанбе принимают участие директор Представительства Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова и менеджер по грантам Валентина Галич.

Подробнее о начале работы Lab – 2017 можно посмотреть здесь.