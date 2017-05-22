Советы от международного тренера Алексиса Влассоффа по безопасности журналистов

Известный тренер в сфере безопасности журналистов Алексис Влассофф провел в этом месяце серию открытых мастер-классов в Бишкеке и Оше.

Алексис Влассофф – военный офицер в отставке. В соответствии со своим военным опытом долгое время работал экспертом по безопасности в ряде крупных медиаорганизаций, включая агентство «Рейтер».

Основной фокус мастер-классов направлен на обсуждение и проработку общего психологического настроя, бдительности и разных состояний сознания человека.

На семинаре в Бишкеке участникам показали ряд видеороликов о рисках и угрозах в обычной жизни, о том, в каких порой самых безобидных ситуациях простые граждане сталкиваются с разного рода рисками, насилием. В процессе просмотра видеосюжетов тренер комментировал каждый случай, давая советы, что в конкретной ситуации предпринять и чего делать не стоит.

Влассофф рассказал об использовании цветовых кодов для разделения различных состояний готовности к опасности – это лучшая из известных техник обретения нужного боевого настроя и состояния бдительности. Она принята на вооружение во время Второй мировой войны и не потеряла своей актуальности и в XXI веке. Данная система применяется в основном для обучения различного рода боевых подразделений спецназа.

Повседневную обыденную жизнь тренер разделил на две стадии – состояние белого и желтого света. Первый уровень психологического состояния характеризуется полной отстраненностью от всего, что происходит вокруг, абсолютной неготовностью реагировать на опасность. В этом состоянии человек погружен в себя, все внимание поглощено собственными мыслями и проблемами. Как правило, враги и преступники предпочитают иметь дело с теми, кто не готов им противостоять. Это называют состоянием белого света.

Другой, более высокий уровень, отличающийся готовностью дать отпор, определяется как состояние желтого света. Человек в этом состоянии психологически расслаблен, но при этом отдает себе отчет в происходящих вокруг событиях.

Влассофф обратил внимание на то, что любой риск или потенциальный конфликт предваряется некими неявными знаками, которые человек в состоянии белого света просто не заметит. Человек, у кого в голове горит желтый свет, непременно эти признаки отметит, поскольку его внимание обращено вовне, и он автоматически контролирует ситуацию. Отличие в том, что человек в состоянии желтого света обращает внимание на происходящее в непосредственной близости от него.

Тренер отмечал, что сам постоянно находится в состоянии желтого света и учит подопечных всегда находиться в нем. По его словам, добиться такого состояния можно, практикуя различные виды восточных боевых искусств.

Влассофф обратил внимание на то, что риски и опасность могут поджидать любого человека в мирное время в любом месте: когда они переходят дорогу, передвигаются по городу ночью, находятся днем в безлюдном переулке или на парковке автомобиля.

В сегодняшнее неспокойное время, когда в самых благополучных и мирных странах происходят теракты в местах большого скопления людей, важно доверяться своей интуиции или состоянию желтого света, чтобы замечать знаки и предотвращать возможные скрытые угрозы. У любого человека всегда есть выбор – бежать, бороться или погибнуть.

Как освещать события в зоне боевых операций

– Журналистам, операторам и фотографам нужно проходить коучинг, прежде чем ехать в зону боевых действий. Обычно солидные СМИ специально подбирают команду.

– Представитель СМИ должен быть промаркирован (PRESS), обязательно выходить в зону только в каске и бронежилете.

– Журналист не должен брать в руки оружие, так как это может стоить ему жизни.

– Этика должна быть абсолютно стальная, ее нельзя нарушать, потому что потом пострадают все журналисты.

– Если известно, что где-то начнется обстрел, стоит максимально удалиться от обозначенного места, а после подъехать и посмотреть последствия.

– Если съемочная группа попала под внезапный обстрел, необходимо тут же остановить машину и выползти из нее в ближайшие кусты.

– Самое опасное происходит не в боевых действиях, а до или после: неразорвавшиеся снаряды и гранаты могут быть в разных местах, к ним нельзя приближаться, тем более трогать их.

Советы фотографам, как вести сьемку во время массовых беспорядков и столкновения мирных граждан с милицией

– Важно максимально снизить риск и делать серию заходов-выходов в горячую точку.

– Фотографам опасно долго снимать с одного места. Нужно четко ориентироваться в обстановке, быстро подбежать ближе к месту событий, отснять и тут же убежать.

– Пресса, журналисты во время массовых беспорядков должны быть четко промаркированы.

– Журналисты должны быть готовыми к тому, что во время массовых митингов и демонстраций могут применять слезоточивый газ для разгона толпы, дымовые шашки.

– Важно знать, что участники массовых беспорядков могут использовать самодельные колюще-режущие предметы, взрывные устройства, бутылки с зажигательной смесью.

– Съемочной группе необходимо иметь комплекты защитной одежды, противогазы, баллистические или тактические противоосколочные очки, маски-балаклавы.

Как освещать места стихийных бедствий

На сегодня в Кыргызстане нередки пожары, наводнения, последствия оползня или селя. Для безопасности журналистов лучше всего снимать катастрофы с использованием дрона. Его технические возможности позволяют увидеть масштаб бедствия, в то же время снимающий находится далеко от опасности.

В видеосюжете Алексис Влассофф демонстрирует журналистам средства защиты и различные гаджеты для безопасной работы репортеров:

источник фото на превью