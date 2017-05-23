Журналистов призвали не молчать о насилии против женщин и девочек

Конкурс для журналистов на тему гендерного насилия «Нарушим молчание о насилии в отношении женщин и девочек» объявили структура «ООН-Женщины» в Кыргызстане, фонд «Сорос – Кыргызстан» и кризисный центр «Сезим» в сотрудничестве с Интерньюс в КР.
Конкурс проводится в рамках международной кампании «16 дней активизма против гендерного насилия» (25 ноября – 10 декабря 2017 года) и кампании Генерального секретаря ООН «Сообща покончим с насилием в отношении женщин и девочек».
Материалы должны быть опубликованы журналистами (гражданами КР) с 1 января по 10 ноября 2017 года на кыргызском, русском и/или английском языках.
Срок подачи заявлений на участие в конкурсе – до 17.00 10 ноября 2017 года.
Конкурс пройдет по трем категориям:
— телевидение/радио;
— печатные издания/интернет-издания;
— блоги/мультимедиаплатформы (фотографии, вирусные видео и аудио, постеры).
Конкурсные работы должны охватить следующие темы:
— Насилие в отношении женщин и девочек с особыми нуждами;
— Насилие в отношении женщин и девочек из уязвимых, маргинализированных групп;
— Мобилизация финансовой поддержки для прекращения насилия в отношении женщин и девочек;
— Насилие в отношении женщин и девочек из числа беженцев и мигрантов;
— Кибернасилие в отношении девочек;
— Насилие в отношении женщин и девочек в чрезвычайных ситуациях;
— Насилие в отношении пожилых женщин;
— Насилие в отношении женщин в сельских сообществах.
Данные темы определила ООН в 2017 году для «оранжевых дней» по искоренению насилия в отношении женщин и девочек.
Предпочтение отдается журналистским расследованиям, материалам с актуальными статистическими данными, объемной инфографикой. Приветствуются последовательность освещения темы, серия материалов или создание специальных рубрик на страницах изданий, посвященных теме гендерного насилия.
Для участия в конкурсе необходимо принести статьи/сюжеты на электронном носителе с указанием имени, издания, тиража, количества просмотров, даты публикации/трансляции и контактных данных заявителя (ФИО, телефон, электронный адрес) по адресу: г. Бишкек, ул. Табышалиева, 3 (кризисный центр «Сезим») с пометкой «Конкурс против гендерного насилия». Также можно отправить статьи/сюжеты на электронную почту pr@sezim.org.
Итоги конкурса подведут предварительно 24 ноября 2017 года.
Для дополнительной информации звонить по тел.: 0 (312) 31-64-55, 31-64-66 (рабочие дни с 9.00 до 17.00).
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