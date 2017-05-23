Журналистов призвали не молчать о насилии против женщин и девочек

Конкурс для журналистов на тему гендерного насилия «Нарушим молчание о насилии в отношении женщин и девочек» объявили структура «ООН-Женщины» в Кыргызстане, фонд «Сорос – Кыргызстан» и кризисный центр «Сезим» в сотрудничестве с Интерньюс в КР.

Конкурс проводится в рамках международной кампании «16 дней активизма против гендерного насилия» (25 ноября – 10 декабря 2017 года) и кампании Генерального секретаря ООН «Сообща покончим с насилием в отношении женщин и девочек».

Материалы должны быть опубликованы журналистами (гражданами КР) с 1 января по 10 ноября 2017 года на кыргызском, русском и/или английском языках.

Срок подачи заявлений на участие в конкурсе – до 17.00 10 ноября 2017 года.

Конкурс пройдет по трем категориям:

— телевидение/радио;

— печатные издания/интернет-издания;

— блоги/мультимедиаплатформы (фотографии, вирусные видео и аудио, постеры).

Конкурсные работы должны охватить следующие темы:

— Насилие в отношении женщин и девочек с особыми нуждами;

— Насилие в отношении женщин и девочек из уязвимых, маргинализированных групп;

— Мобилизация финансовой поддержки для прекращения насилия в отношении женщин и девочек;

— Насилие в отношении женщин и девочек из числа беженцев и мигрантов;

— Кибернасилие в отношении девочек;

— Насилие в отношении женщин и девочек в чрезвычайных ситуациях;

— Насилие в отношении пожилых женщин;

— Насилие в отношении женщин в сельских сообществах.

Данные темы определила ООН в 2017 году для «оранжевых дней» по искоренению насилия в отношении женщин и девочек.

Предпочтение отдается журналистским расследованиям, материалам с актуальными статистическими данными, объемной инфографикой. Приветствуются последовательность освещения темы, серия материалов или создание специальных рубрик на страницах изданий, посвященных теме гендерного насилия.

Для участия в конкурсе необходимо принести статьи/сюжеты на электронном носителе с указанием имени, издания, тиража, количества просмотров, даты публикации/трансляции и контактных данных заявителя (ФИО, телефон, электронный адрес) по адресу: г. Бишкек, ул. Табышалиева, 3 (кризисный центр «Сезим») с пометкой «Конкурс против гендерного насилия». Также можно отправить статьи/сюжеты на электронную почту pr@sezim.org.

Итоги конкурса подведут предварительно 24 ноября 2017 года.

Для дополнительной информации звонить по тел.: 0 (312) 31-64-55, 31-64-66 (рабочие дни с 9.00 до 17.00).

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