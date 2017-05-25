В Американском университете в Центральной Азии 9-11 июня пройдет Media Hackathon

Интерньюс в Кыргызстане помогает партнерам в проведении медиахакатона. Основной фокус 48-часового мероприятия – создание продуктов и сервисов для фактчекинга (FactChecking) и повышения медиаграмотности.

Это замечательная возможность для журналистов и редакторов поучаствовать в команде с разработчиками и дизайнерами для создания необходимых онлайн-инструментов для проверки фактов и борьбы c FakeNews.

Организаторами мероприятия выступает команда Youth Council C5+1 при АУЦА в партнерстве с общественным фондом KG Labs и Посольством США в Кыргызстане, а также с региональными медиаагентствами, экспертами, журналистами, дизайнерами и разработчиками.

В рамках медиахакатона Youth Council C5+1 проведет серию идейных сессий Ideation Session и семинаров. Участники мероприятия смогут узнать о текущих проблемах при выборе широких платформ для обмена информацией, нормах и ограничениях в медиаграмотности и визуальной журналистике.

Первая сессия на тему «Что такое хакатон и как он может быть связан с медиа? Проблемы – технические решения – локальные и глобальные тенденции» пройдет 25 мая в 18.30 в Sierra Tash Rabat, где выступят четыре медиаэксперта:

Элина Каракулова (Интерньюс в Кыргызстане), Адилет Бектурсунов (радио «Азаттык»), Гульнур Торалиева и Азамат Тынаев.

Сессия намечается в формате неформальной дискуссии под модераторством Азиза Солтобаева – известного предпринимателя и эксперта в области IT-технологий.