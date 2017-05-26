Для чего проводится медиахакатон

Первая сессия на тему «Что такое хакатон и как он может быть связан с медиа? Проблемы – технические решения – локальные и глобальные тенденции» прошла накануне, 25 мая, в Sierra Tash Rabat, где собрались молодые журналисты, графические дизайнеры, IT-специалисты, которые познакомились с ведущими медиаэкспертами республики.

Интерньюс в Кыргызстане помогает партнерам в проведении медиахакатона. Основной фокус 48-часового мероприятия – создание продуктов и сервисов для фактчекинга – проверки достоверности фактов. В стране существует острая проблема, когда многие СМИ публикуют недостоверную информацию.

Элина Каракулова, директор Представительства Интерньюс в КР, порадовалась тому, что предстоящий хакатон направлен на решение медийных проблем. По ее словам, у команд будет возможность попробовать силы в создании необходимых онлайн-инструментов для проверки фактов и борьбы c fakenews.

Элина Каракулова подчеркнула, что от участников хакатона ожидают в финале представления продуктов и решений, которые помогут улучшить работу СМИ с информацией.

Медиатренер Гульнур Торалиева обратила внимание на сложившиеся тренды:

— В сегодняшнем мире мы все живем как будто в большой деревне, когда новости разлетаются со скоростью света и уже не разделяются на локальные или глобальные. В настоящее время все больше людей пользуется мессенджерами, их аудитория становится больше, чем у Фейсбука или Твиттера.

Элина Каракулова делится своими ожиданиями с потенциальными участниками медиахакатона:

Источник фото на превью