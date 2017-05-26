Региональный тренинг «Работа с данными для освещения вопросов изменения климата в Центральной Азии» пройдет в Бишкеке

В региональном тематическом тренинге «Работа с данными для освещения вопросов изменения климата в Центральной Азии», который пройдет 10-11 июня 2017 года в Бишкеке, приглашаются медиа-специалисты и сотрудники СМИ (журналисты, корреспонденты, редакторы) из стран Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана), имеющих опыт работы с открытыми данными.

Цель тренинга – обучить журналистов определить причину и воздействие изменения климата на местные сообщества посредством анализа данных.

Тренинг проводится в рамках проекта «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии», реализуемого Интерньюс при поддержке Европейского Союза.

В медиа стран ЦА мало качественных и интересных для целевой аудитории публикаций на тему изменения климата. Проблема актуализирована и тем, что очень часто экологические темы требуют использование различных данных, таких как изменение температуры, выбросы парниковых газов и других.

Тренер: Ева Константарас — журналист-расследователь Интерньюс, специализирующийся на журналистике данных в развивающихся странах. Ее проекты помогли продвигать журналистику данных по всей Латинской Америке, Азии и Восточной Африке. Она разработала учебные программы для журналистских расследований в среде с высоким уровнем риска с ограниченным доступом к данным.

В программе 2-х дней: теория и практические задания. Динамичный формат тренинга позволяет предоставить до 60% практического обучения.

В итоге участники должны представить медиа продукт, разработанный на основе данных с учетом критериев качества и возможностей мультимедиа. При его создании возможен как индивидуальный, так и командный подход.

В тренинге могут принять участники сотрудники различных медиа – печатных, онлайн изданий, телевизионных, мультимедийных редакций.

Критерии отбора:

опыт работы в СМИ — не менее 2-х лет,

опыт подготовки материалов по вопросам изменения климата – как преимущество,

опыт работы с данными и мультимедийными сервисами.

Чтобы принять участие в тренинге нужно заполнить заявку и обязательно ответить на вопросы анкеты.

Всего будут отобраны до 15 участников.

Организаторы берут на себя расходы за проезд, проживание и питание всех участников.

Форма заявки.

Заполненную заявку и сопроводительные документы присылайте на электронный адрес centralasia@internews.eu до 30 мая 2017 года.

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фото на превью