Интерньюс приглашает стажеров

Cтуденты вузов Кыргызстана! Вам открывается прекрасная возможность пройти стажировку в международной организации с командой профессионалов!
Интерньюс в Кыргызстане в рамках проекта «Поддержка доступа к информации» объявляет о наборе стажеров.
Обязанности:
— подготовка информационных материалов для веб-сайта организации на кыргызском, русском и английском языках;
— фото-, видеосъемка и другие обязанности, связанные с деятельностью Интерньюс в Кыргызстане.
Требования:
— отличное знание кыргызского и русского языков (письменно и устно); знание английского приветствуется;
— уверенный пользователь ПК;
— навыки работы с фото- и видеоприложениями в режиме онлайн;
— ответственность;
— активность;
— коммуникабельность.
Взамен вы получаете:
— опыт работы по проектам и онлайн-сервисам;
— рекомендательное письмо;
— возможность участия в обучающих мероприятиях Интерньюс в Кыргызстане и его партнеров.
Дедлайн – до 18.00 5 июня 2017 года.
Необходимо отправить резюме с пометкой «Практика – 2017» на электронный адрес internews.kg.jobs@gmail.com.
При возникновении вопросов обращайтесь по тел. 0 (312) 986-880.