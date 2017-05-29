Интерньюс приглашает стажеров

Cтуденты вузов Кыргызстана! Вам открывается прекрасная возможность пройти стажировку в международной организации с командой профессионалов!

Интерньюс в Кыргызстане в рамках проекта «Поддержка доступа к информации» объявляет о наборе стажеров.

Обязанности:

— подготовка информационных материалов для веб-сайта организации на кыргызском, русском и английском языках;

— фото-, видеосъемка и другие обязанности, связанные с деятельностью Интерньюс в Кыргызстане.

Требования:

— отличное знание кыргызского и русского языков (письменно и устно); знание английского приветствуется;

— уверенный пользователь ПК;

— навыки работы с фото- и видеоприложениями в режиме онлайн;

— ответственность;

— активность;

— коммуникабельность.

Взамен вы получаете:

— опыт работы по проектам и онлайн-сервисам;

— рекомендательное письмо;

— возможность участия в обучающих мероприятиях Интерньюс в Кыргызстане и его партнеров.

Дедлайн – до 18.00 5 июня 2017 года.

Необходимо отправить резюме с пометкой «Практика – 2017» на электронный адрес internews.kg.jobs@gmail.com.

При возникновении вопросов обращайтесь по тел. 0 (312) 986-880.