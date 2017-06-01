Международный эксперт о значимости общественного вещания

По приглашению Интерньюс в Кыргызстане в Оше побывал специалист в области общественного телерадиовещания международного уровня Дайнюс Радзявичюс (Dainius Radzevičius), который провел серию консультаций на общественном телеканале «Ынтымак» по созданию общественно значимого контента.

Важно отметить, что Интерньюс в Кыргызстане в течение пяти лет оказывал разноплановое содействие коллективу телеканала в рамках проекта «Поддержка общественного вещания».

«Ынтымак» – это бесценный опыт не только для нашей республики, но и для всего Центральноазиатского региона, поскольку в настоящее время это единственный региональный мультиязычный канал, представляющий населению качественную информацию на кыргызском, узбекском и русском языках.

— Для нас, как партнеров телеканала, важно, чтобы «Ынтымак» сохранил отвечающий интересам общества контент – образовательный, культурный, отражающий во всем многообразии жизнь социума на юге страны. Не менее значимо, чтобы был представлен плюрализм мнений и многоязычие — то, что не всегда способны давать коммерческие и государственные телеканалы, — отмечает директор Представительства Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова.

По ее словам, «Ынтымак» за последние годы превратился в сильную команду с мультимедийным компонентом, показывая другим телевещателям направление, по которому следует развиваться общественному телеканалу.

На встрече с творческим коллективом телеканала «Ынтымак» Дайнюс Радзявичюс заметил:

— Быть журналистом общественного ТВ – это высший пилотаж и большая ответственность. Но именно такая журналистика помогает людям узнать больше, понять лучше, думать глубже, стараться сильнее.

Дайнюс Радзявичюс (Dainius Radzevičius) – международный эксперт, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в Вене, председатель Союза журналистов Литвы, член комиссии Совета Литовского радио и телевидения.