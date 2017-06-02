МКИТ призвал частные телерадиоорганизации производить собственный контент

Министерство культуры, информации и туризма (МКИТ) провело совещание с руководителями государственных, частных и общественных телеканалов Кыргызстана в связи с принятыми парламентом поправками в ряд законодательных актов, регулирующих деятельность вещательных компаний в эпоху полного перехода на цифровое телерадиовещание, которое состоялось 15 мая 2017 года.

11 мая президент Алмазбек Атамбаев подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (законы «Об электрической и почтовой связи», «О лицензионно-разрешительной системе», «О телевидении и радиовещании»).

Поправки в эти документы инициировал ряд депутатов Жогорку Кенеша, их приняли 30 марта. По мнению законодателей, принятие изменений направлено на создание правовых условий для успешного перехода на цифровое вещание, поддержку отечественных вещателей, развитие местных продакшн-студий, а также стимулирует производство телевизионных передач на государственном языке.

Ожидается, что таким образом будет создана благоприятная нормативно-правовая база для развития рынка цифрового вещания с учетом новых технологий, которые позволят расширить услуги и повысить их конкурентоспособность.

Как отметила заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова, принятый закон вводит ряд новых терминов: «вещательный мультиплекс», «канал вещания», «конверсия радиочастотного спектра», «оператор телерадиовещания», «радиочастота», «распространение теле- и радиоканалов», «формирование электрического сигнала теле- и радиоканалов», «частотное присвоение».

Документ устанавливает более четкий порядок радиочастотного менеджмента – выделения и перераспределения полос и номиналов частот, уточнения функций регулятора в этой сфере.

Также создается возможность выдачи лицензий на использование радиочастотного спектра по результатам торгов – аукциона или конкурса, что является наиболее прозрачной и демократичной международной практикой, наиболее актуальной в связи с предстоящей необходимостью высвобождения радиочастот для целей цифрового вещания. Установлены объемы и период вещания телерадиопрограмм и телерадиопередач отечественного производства.

В статью 32 добавлена норма, запрещающая рекламу на телерадиоканалах, не соблюдающих законодательство КР в сфере авторских и смежных прав. Также размещение рекламы допускается в объемах, определяемых правительством, для покрытия расходов на распространение телеканалов на территории страны в рамках социального пакета.

Кроме этого, внесены поправки в статью 8 об информационной деятельности телерадиоорганизаций. Установлены объемы и период вещания телерадиопрограмм и телерадиопередач отечественного производства.

Темирбекова сказала:

— В республике на законодательном уровне созданы условия для того, чтобы телерадиоорганизации использовали национальную аудиовизуальную продукцию студий-изготовителей. Это в свою очередь даст возможность развития новой индустрии, появятся условия для роста производства отечественных программ и передач независимыми продакшн-компаниями.

Замминистра заявила:

— Всем телеканалам, независимо от формы собственности, официально объявили, что подписанный главой государства закон вступит в силу с 12 августа 2017 года и имеющиеся на сегодня у телеканалов лицензии утратят силу.

Она пояснила, что в связи с переходом на цифровое ТВ появились два вида отдельной деятельности и два разных органа, выдающих лицензии. Госагентство связи выдает лицензии операторам связи, технически обеспечивающим вещание, а в Минкультуры появится орган, который станет давать разрешение на размещение контента телерадиоорганизациям, независимо от формата вещания.

Всем телеканалам объявили, что им необходимо в трехмесячный срок получить подобное разрешение.

— Этот закон позволяет защитить отечественные телеканалы, так как в настоящее время на рынке много операторов, которые занимаются лишь ретрансляцией зарубежных каналов и не производят собственный контент, но получают доход от размещения рекламы в эфире. Поправки в документ дают телеканалам, производящим собственный продукт, возможность для привлечения рекламы, — заметила Темирбекова.

Представители частных телеканалов обеспокоены тем, что принятые поправки позволяют развиваться лишь операторам связи (кабельное, интернет-ТВ), получающим от телезрителей оплату услуг, а отечественному производителю контента по предлагаемой модели телеотрасли нет возможности развиваться.

Также ставился вопрос о том, кто будет контролировать несоблюдение авторских и смежных прав телеканалами при размещении контента в эфире и накладывать запрет на размещение рекламы. Озабоченность вызывает и новое разрешение показа рекламы на иностранных телеканалах, вещающих в рамках межгосударственных соглашений, в объемах, необходимых для покрытия сигнала. Здесь речь идет о нескольких российских телеканалах. Местный рынок рекламы ограничен, а количество телеканалов растет. В данных условиях нужно поддерживать местного, а не иностранного производителя, подчеркнули представители местной ТВ-индустрии.