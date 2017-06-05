В Бишкеке прошел Центральноазиатский тренинг по мультимедийному сторителлингу

Прошедшие предварительный отбор группы журналистов из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана приняли участие в интенсивном тренинге «Мультимедийный сторителлинг и интерактивные форматы: примеры, виды, как делать», который провели известные тренеры Гулим Амирханова (Алматы) и Эльдияр Арыкбаев (Бишкек).

Участники прослушали вводную лекцию по истории жанра мультимедийного (ММ) сторителлинга, ознакомились с видами форматов и примерами успешных проектов, ставших хрестоматийными в газетах New York Times и The Guardian.

Журналисты узнали о специфике выбора темы и героев для ММ-сторителлинга, работе с источниками и открытыми данными, возможных форматах проектов, выстраивании и продюсировании истории.

Гулим Амирханова о лонгриде:

— Это не просто большой текст. Должны быть захватывающая с первых строк история и герой.

Мультимедийный лонгрид нередко связан с технологией больших спецрепортажей на ТВ или теледокументальных фильмов.

В последнее время появилось ответвление от сторителлинга – вебдок.

Это все, что связано с иммерсивной журналистикой, то есть с погружением и вовлечением аудитории.

Оказалось, что люди лайкают и репостят суперкороткий контент и очень короткие видео. Большими материалами, в которых есть что посмотреть и почитать, хотят поделиться, их репостят больше.

Форматы ММ-лонгрида:

Текст как основа истории + ММ-форматы

Вертикальная история, когда повествование и картинки двигаются естественно движением «мышки» вниз.

ММ-сторителлинг обычно всегда вертикально устроен. Это диктует структура истории.

Есть форма горизонтального сторителлинга, когда переход от страницы к странице как бы листается, как в книге.

Надо учитывать и тот факт, что некоторые могут читать текст по мобильному телефону.

Во всех историях должно быть что-то, что вызывает сопереживание читателей.

Главное в теме:

— уникальность;

— герой должен быть убедительным;

— он должен быть говорящим и сам рассказать свою историю;

— он должен вытащить на поверхность внутренний конфликт героя;

— при использовании художественных ценностей (фото, музыка, видео) обязательно указание авторских прав;

— важно четко определить: что вы знаете по теме, кто может говорить, а также что сможете показать.

Эльдияр Арыкбаев о выборе и формулировании тем для больших ММ-историй:

— Главное, чтобы это не был привычный «кирпич» текста, где много букв и текста, это скучно читать.

— Важно найти героя + нужна драматургия.

— Хорошо, когда вы описываете, как герой начинает свой путь, какие изменения с ним происходят. ММ-истории любят глубину. Приходится много времени проводить с героями публикаций, и не только просто расспрашивая, но и наблюдая за их действиями, изучая манеру поведения и характер.

— Для проработки образа каждого из героев приходится проводить с ними довольно продолжительное время, чтобы узнать о нем с разных сторон жизни.

— Персонажами могут быть не только люди, но и события.

— Возможность визуализации – главный критерий при выборе темы для ММ-истории.

— Нужно четко представить в деталях интересную и захватывающую историю в нескольких предложениях.

— Плюс иллюстрации, аудиовизуальный ряд.

— Надо держать в голове, как можно эту историю визуализировать: использовать исторические фото, видео, карты, инфографику, цитаты.

— Эксклюзивность и уникальность информации, которую сообщают.

— Наблюдать, записывать, фотографировать.

Список победителей конкурса проектов по ММ-сторителлингу:

Кыргызстан

— Мадина Шералиева, проект «О жизни на границе Кыргызстана и Таджикистана»;

— Дильбар Алимова, проект «Байкуш аткаминерлер» («Бедные чиновники»);

— Аида Аматбекова, проект «Полигон: будет ли построен мусороперерабатывающий завод?»;

— Ольга Самошенко, проект «Проблемы процесса реконструкции дорожного полотна в Кыргызстане»;

— Улугбек кызы Мадинахон, проект «Забытые люди с ограниченными возможностями здоровья».

Казахстан

— Алия Жапакова, проект «Матери-кукушки»;

— Жансая Мусина, проект «Озеро, которое может уйти»;

— Назгуль Абжекенова, проект «По ту сторону проволоки»;

— Фарангзиза Шукашева, проект «Возвратившиеся».

Таджикистан

— Манижа Курбанова, проект «Какую опасность несет хризолитовый асбест для окружающей среды?»;

— Рухшона Хакимова, проект «Безработица в Таджикистане: избыток рабочей силы, но нехватка рабочих мест»;

— Фарзон Машарипов, проект «Переселение граждан Таджикистана в Кыргызстан»;

— Хаким Давлатеров, проект «Запрещенные технологии Китая в Таджикистане».