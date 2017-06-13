14 июня 2017 года в 17.00 по времени Астаны и Бишкека, 16.00 по времени Душанбе, 14.00 по времени Москвы пройдет бесплатный вебинар «Герои в журналистских материалах».

На вебинаре вы узнаете:

— Кто такой герой и как с ним работать?

— Что снимать – как выбирать самый важный, интересный, полезный материал?

— Примеры героев в журналистских материалах.

Вебинар проведет Денис Бевз, журналист, оператор, продюсер, медиатренер. Денис — автор фильмов «Река памяти», «Операция Марс», «Лешкина мама», «Солдатский медальон», «Осень на Кадаре» и др., многократный лауреат премии «Тэфи».

Для участия в вебинаре пройдите по ссылке .

Внимание! Для успешного участия в вебинаре вам необходимо:

— Установить последнюю версию браузеров Google Chrome, FireFox, Safari или Opera. В браузере должна стоять последняя версия Adobe Flash Player. В Google Chrome Flash Player встроен по умолчанию.

— Проверить, достаточная ли скорость вашего интернет-соединения. Минимальная скорость подключения к вебинару – 1 Mb. Рекомендуемая скорость для комфортной работы – от 2 Mb (при недостаточной скорости возможны задержки звука и видео при показе ведущим видеороликов, презентаций с большим количеством графики, показе рабочего стола и работе с другими режимами, требующими качественного канала). Проверить скорость вашего Интернета можно на этой странице .

— Если вы выходите в Интернет из корпоративной сети, тогда необходимо обратиться к вашему системному администратору, чтобы он открыл порт 1935, 80, 443.

— Чтобы попасть на вебинар, на посадочной странице нужно нажать кнопку «Войти в вебинар», заполнить данные о себе и поставить согласие напротив пользовательского соглашения.

— Если вы выходите в вебинар на планшете, то рекомендуем выходить из браузера Google Chrome или Puffin Browse.

Бесплатный вебинар «Герои в журналистских материалах» организован Представительством Internews Network в рамках проекта поддержки доступа к информации. Он стал возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID).