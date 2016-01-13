Эксперты поработали над поправками в закон об ОТРК

Представительство Интерньюс в Кыргызстане активно продвигает назревшие со временем поправки в Закон «Об Общественной телерадиовещательной корпорации».

Еще в 2014 году в рамках проекта «Поддержка общественного вещания» была попытка законодательно обеспечить политическую, финансовую и редакционную независимость первого общественного телеканала страны.

К разработке поправок в действовавший на тот момент закон привлечены эксперты Института медиа полиси, и почти готовый проект закона передан в парламент. Однако по некоторым причинам его тогда не зарегистрировали.

На прошедшем в офисе Интерньюс 6 июня круглом столе в рамках общественных слушаний по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в Закон «Об Общественной телерадиовещательной корпорации» директор представительства Элина Каракулова заявила:

— С приходом в Жогорку Кенеш новых медиаориентированных депутатов проект закона вновь инициировали, и с 12 мая он опубликован на сайте парламента. В течение месяца идут общественные обсуждения. Мы ждем от общественности, гражданского общества, юристов, представителей наблюдательного совета КТРК конструктивных предложений.

Элина Каракулова подчеркнула, что общественное вещание важно не только для Кыргызстана, но и в целом для Центральноазиатского региона, так как опыт таких вещателей, как КТРК и телеканал «Ынтымак», стал показательным для соседних государств.

— Только общественное телевещание может создавать контент, соответствующий общественному интересу. Поэтому такое большое внимание уделяется законопроекту, — отметила она.

Один из активных разработчиков поправок в закон директор Института медиа полиси Бегаим Усенова напомнила:

— Тексту действующего закона об ОТРК уже 12 лет. За это время многое изменилось в нашем обществе, поменялись практики, мы многому научились и столкнулись с разными вызовами. Поэтому регулирующий деятельность ОТРК закон не отвечает требованиям изменившейся ситуации и проведенным реформам на телеканале. С 2014 года мы работали над разработкой новых рекомендаций с учетом того видения и опыта, которые нарастили за последние годы.

Депутат Жогорку Кенеша от партии СДПК Аида Касымалиева заметила, что в числе инициаторов законопроекта кроме нее выступают такие народные избранники, как Жанар Акаев, Рыскелды Момбеков, Жылдыз Мусабекова, Аида Исмаилова и Наталья Никитенко.

Нардеп предложила участникам круглого стола обсудить по пунктам предлагаемые изменения в закон, которые представлены в сравнительной таблице действующей и предлагаемой редакций.

Председатель НС КТРК Жипар Жекшеев заявил, что при совете создана рабочая группа, которая в ближайшее время обобщит поступающие предложения по законопроекту и оставляет за собой право внести изменения позже. По его словам, по большей части статей нет принципиальных разногласий, и он предложил более детально остановиться на рассмотрении первостепенных поправок.

Жекшеев отметил: можно предлагать что угодно, но это не значит, что выработанный пакет поправок примут депутаты.

В качестве наиболее ключевых поправок эксперты выделили предложение прописать в новой редакции закона запрет на политическое, финансовое вмешательство со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, а также финансово-политических групп в деятельность КТРК. Причем финансирование из госбюджета не может служить основанием для вмешательства органов государственной власти в деятельность общественного канала.

Много споров вызвали вопросы о недопустимости рекламной деятельности на общественном ТВ и предоставлении эфира представителям различных политических партий.

Медиаэксперт Азамат Тынаев призвал создавать условия для транспарентности политических процессов, чтобы исключить влияние олигархических структур как на общественные, так и на частные телеканалы, и дать возможность местным вещателям честно зарабатывать.

Правозащитница Клара Сооронкулова обратила внимание на то, что ряд пунктов, касающихся политического контента, прописан в поправках довольно обтекаемо, и нужно четко исключить злоупотребления во время предвыборной агитации. По ее словам, базовые принципы, такие как беспристрастность, сбалансированность, плюрализм мнений и невмешательство, нужно расписать в отдельной статье.

— Если эти принципы определят в самом начале закона, то все остальное у вас будет к этому привязано. Вы скажете: вот принципы, и мы обязаны их соблюдать. Мы не можем делать такие политические передачи, потому что нарушаем принцип беспристрастности. Эти принципы – самое положительное, что имеется в законопроекте, но вы их нигде не выпячиваете, — заключила юрист.

Генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков призвал всех критиков деятельности корпорации учитывать сложившиеся в стране реалии и неготовность отказаться от привлечения рекламы. По его словам, ограничение рекламных доходов не позволит покрыть затраты на вещание шести телеканалов и пяти радиостанций, входящих в состав телерадиокорпорации.

Илим Карыпбеков подчеркнул, что на сегодня в цифровом вещании все 20 телеканало, в том числе и частные, имеют одинаковое положение на рекламном рынке, вещая на всю республику. При этом он сказал, что коммерческие каналы не будут создавать такой общественно значимый контент, как «Маданият», «Тарых» и «Баластан».

Глава КТРК сослался на опыт Грузии, где полностью запретили рекламу в общественном телевещании. Однако местные руководители каналов не озабочены поиском финансовых ресурсов, так как бюджет ОТВ формируется в размере 1,5% от ВВП страны, что составляет 50 миллионов евро.