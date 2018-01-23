Международный центр журналистики MediaNet и Factcheck.kz выпустили учебное пособие по фактчеку. В печатном виде пособие «Фактчекинг как тренд журналистских расследований: возможности и перспективы» украинского фактчекера Александра Гороховского теперь доступно в казахском и русском переводах.

Ресурс Factcheck.kz разместил электронные версии практического руководства для всех интересующихся фактчеком.

Медиасообщество Кыргызстана также активно интересуется технологией фактчека и возможностями противодействия потоку фейковых новостей. Поэтому новое издание может стать хорошим помощником в понимании современных трендов в информационной сфере.

Украинский автор Александр Гороховский дает обзор международного опыта фактчекинга, в том числе на Украине и в Чехии. Он дает разъяснения по форматам фактчекинга, его разновидностям по содержанию и направленности. Гороховский на конкретных примерах объясняет, что может быть объектом фактчекинга, разбирается с фейком, манипуляцией и популизмом, говорит о причинах распространения популистских заявлений. Большой раздел посвящен доказательной базе: способам опровержения, обработке данных и работе с ошибками.

В руководстве имеются примеры информационных продуктов фактчекинга, а также даются ссылки на казахстанские и международные источники открытых данных.

Пособие распространяется бесплатно для редакций казахстанских СМИ и среди работников масс-медиа. Также учебник поступит в библиотеки и высшие учебные заведения Казахстана. Перевод и издание книги осуществлены при поддержке Фонда «Сорос – Казахстан».

Александр Гороховский – главный редактор проекта Factcheck.com.ua. В своей книге он подробно рассказывает о практике и методологии фактчека и противодействии дезинформации в современной медийной среде.

Источник: factcheck.kz

Электронную версию практического пособия можно посмотреть ниже: