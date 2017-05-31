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Генпрокуратура отозвала иски к «Азаттыку»

31 мая 17

Сегодня, 31 мая, Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Кыргызстана об отзыве исков на 20 миллионов сомов к учреждению «Азаттык медиа» и снял арест с его имущества и банковских счетов.

Иски связаны с защитой чести, достоинства и деловой репутации президента Алмазбека Атамбаева.

Затем суд приступил к рассмотрению первого иска к Zanoza.kg, Нарыну Айыпу и адвокатам Омурбека Текебаева — Таалайгуль Токтакуновой и Канатбеку Азизу. Им инкриминируют распространение недостоверных сведений о принадлежности груза на борту разбившегося в январе турецкого транспортного самолета семье главы государства. Честь и достоинство истец оценил в 16 миллионов сомов (по 3 миллиона со СМИ и журналиста и по 5 миллионов с юристов). Всего к сайту   Zanoza.kg и его руководителям предъявлено пять исков.

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