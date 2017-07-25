Интерньюс приглашает на открытую лекцию Светланы Куликовой

Интерньюс в Кыргызстане приглашает всех желающих на открытую лекцию «Политические дискурсы в социальных сетях». Спикером выступит профессор журналистики Светлана Куликова.

31 июля 2017 года в 16.00 мы ждем вас в нашем офисе по адресу: г. Бишкек, ул. Чокморова, 234 а.

Светлана Куликова родилась в Таласской области, выросла во Фрунзе и окончила факультет иностранных языков Кыргызского государственного университета в 1993 году. После окончания магистратур в политологии (CEU, 1995), журналистике и массовых коммуникациях (Kansas State University, 1997) вернулась в КР и работала в АУЦА сначала преподавателем, затем руководителем кафедры журналистики и директором офиса по связям с общественностью.

В 2004 году получила полную стипендию на докторскую программу по журналистике в США (Louisiana State University, 2008) и после окончания пять лет преподавала в Университете штата Джорджия в Атланте. В настоящее время преподает в Колледже Тил в Пенсильвании.

Специальностью Куликовой являются политические и международные коммуникации, а также связи с общественностью.

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию по тел. 0 (312) 98-68-80 или отправить сообщение на eakmatova@internews.org.