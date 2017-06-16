Интерньюс приглашает организации к участию в проекте по обмену контентом

Представительство Интерньюс в Центральной Азии объявляет конкурс среди СМИ, ассоциаций, НПО, работающих в медийной сфере, и других организаций в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане на передачу межстранового проекта «Обмен контентом» на базе Google Drive.

В феврале 2015 года Интерньюс запустил проект по обмену контентом между медиа Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана. Он реализуется в рамках региональной программы в Центральной Азии «Проект поддержки доступа к информации» в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

В чем суть проекта «Обмен контентом»?

Медиа из вышеперечисленных стран Центральной Азии добровольно обмениваются контентом через облачные технологии (Google Drive). Партнеры бесплатно предоставляют для обмена контентом готовые авторские программы, документальные фильмы, новостные сюжеты, специальные репортажи, интервью, зарисовки и другие форматы. Каждый зарегистрированный участник имеет доступ к ресурсам коллег на платформе Google Drive диск Internews – 2015 .

На данном этапе в проекте участвуют 70 медиапартнеров: 23 СМИ из Казахстана, 27 из Кыргызстана и 20 из Таджикистана.

Условия передачи межстранового ресурса «Обмен контентом» на базе Google Drive

Новый собственник проекта получает доступ к папкам на Google Drive , всем ранее загруженным материалам и контактам всех партнеров.

В качестве кандидатов на передачу проекта Интерньюс рассматривает СМИ, НПО и ассоциации, работающие в медийной сфере, из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, которые:

— официально зарегистрированы;

— активно демонстрируют приверженность принципам этики и ответственности в журналистике;

— перспективны с точки зрения финансов и менеджмента, конкурентоспособны и устойчивы;

— имеют возможность и стремление поддерживать межстрановой ресурс по обмену контентом.

Победителю конкурса Представительство Интерньюс предоставит небольшой грант ($5 тысяч в эквиваленте национальной валюты) на поддержку ресурса «Обмен контентом» на Google Drive на первоначальном этапе. Предполагается, что победитель постепенно привлечет новых партнеров, коммерческие предложения с целью устойчивости и дальнейшего развития.

Все юридические вопросы по правовому статусу контента будут регулироваться по отдельным случаям.

Как принять участие в конкурсе:

— написать письмо-обоснование: почему ваша организация должна стать продолжателем межстранового проекта «Обмен контентом»;

— заполнить заявку;

— составить план развития проекта на ближайшие 10-12 месяцев (привлечение партнеров, коммерческих предложений и т. д.);

— отправить заявку, письмо-обоснование и план в Интерньюс по электронной почте oossadchuk@internews.org до 20 июня 2017 года.

Просьба в теме письма указывать «Тендер – Обмен контентом».

Итоги конкурса Интерньюс подведет до 30 июня 2017 года.

За дополнительной информацией просим обращаться к менеджерам проекта «Обмен контентом» в странах:

Казахстан – Оксана Осадчук — oossadchuk@INTERNEWS.ORG. Тел.: +7 (727) 270-41-30, + 7 (701) 358-16-06 (сот.).

Кыргызстан — Валентина Галич — vgalich@INTERNEWS.ORG. Тел.: + 996 (312) 98-68-80, +996 (773) 41-66-59 (сот.).

Таджикистан — Анжелика Попова — apopova@internews.org. Тел. + 992 (935) 14-20-27.