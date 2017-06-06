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Kloop.kg объявляет набор на курсы по видео в Интернете

6 Июн 17
Теги: видео для соцсетейКлоопкурсыонлайн-видео

Операторы и журналисты Kloop.kg уже много лет используют самые передовые технологии для освещения событий в Кыргызстане и за рубежом.

Сотрудники Kloop.kg следят за современными трендами и готовы со всеми делиться своими знаниями и опытом.

Дрон-журналистика, виртуальная реальность, кэпшн-видео, прямые видеотрансляции ― это все настоящее и будущее видео в Интернете. И любой желающий может обучиться этому в Kloop.kg.

Курсы пройдут с 19 июня по 19 июля 2017 года.

Заявки принимаются до 12.00 16 июня.

Подробности о курсах можно посмотреть здесь.

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