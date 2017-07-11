Конкурс малых грантов для СМИ по избирательному праву

Представительство Интерньюс в Кыргызстане при поддержке Агентства по международному развитию США (USAID) объявляет конкурс малых грантов для СМИ на тему избирательного права.

Цель – поддержка многообразия форматов и плюрализма в СМИ.

Интерньюс поддержит производство мультимедийного контента на тему доступа к информации во время выборов и избирательного права.

Тематические мультимедийные проекты могут создаваться в различных форматах (лонгриды, инфографика, интерактивные карточки, тесты, опросы, тайм-линия, чат-бот, StoryMap и т.д.).

В этом проекте Интерньюс не поддерживает мультимедийный контент на историческую и культурную тематику, новостные и развлекательные программы, художественные и документальные фильмы, социальные ролики и музыкальные клипы.

Преимущественным правом пользуются партнеры Интерньюс, участвующие в проекте «Обмен контентом».

Период проекта – не более двух месяцев.

Запрашиваемая сумма не должна превышать 5 тыс. долларов США.

Гранты предоставляются только на производственное обеспечение мультимедийного контента.

СМИ могут подать заявку на продолжение проектов, которые созданы при помощи предыдущих грантовых программ Интерньюс.

Потенциальных грантополучателей определят члены грантового комитета.

Интерньюс получает первоочередное право на распространение контента, произведенного в результате грантовых проектов, среди СМИ трех стран Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана).

Грантовые заявки оценят по следующим критериям:

— портфолио работ;

— резюме исполнителей проекта;

— предыдущий опыт работы;

— мультиязычность контента;

— контент представляет различные мультимедийные форматы;

— контент не преследует интересы каких-либо политических, религиозных и иных сторон и индивидуумов;

— контент соответствует заявленным темам и форматам;

— используются креативный творческий подход и медиасервисы онлайн;

— контент не противоречит законодательным нормам страны.

Грантовые заявки (форму можно скачать здесь) должны содержать описание, цель, предполагаемые результаты проекта:

— как проект поддержит доступ к информации на выборах;

— план работ;

— бюджет (форма);

— информацию о проделанной в прошлом работе и связях с потенциальными партнерами.

Обязательно следует указать целевую аудиторию, территорию, которую покроет проект. Желательно сопроводить заявку ссылкой на «пилот» или готовый проект (если это продолжение проекта). Также приложите к заявкам резюме участников проекта и портфолио работ.

Заявка должна быть представлена на кыргызском или русском языке.

Срок подачи заявок – до 24 июля 2017 года до 10.00 часов.

В теме письма необходимо указать «Производство мультимедийного контента».

Срок реализации проекта – с 1 августа до 15 сентября 2017 года.

Заявки и сопутствующие документы подаются в электронном виде на адрес vgalich@internews.org.

Если у вас возникли вопросы, обращайтесь к грант-менеджеру Представительства Интерньюс в КР Валентине Галич по эл. почте vgalich@internews.org или по тел. 0 (312) 98-68-80.