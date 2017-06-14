Конкурс среди журналистов на лучшее освещение положения беженцев в КР

На участие в конкурсе принимаются материалы, выполненные с 17 мая по 16 июня 2017 года журналистами (штатными/внештатными) средств массовой информации (печатные, ТВ и радио) и интернет-изданий.

1-е место – 20 000 сомов;

2-е место – 15 000 сомов;

3-е место – 10 000 сомов.

Материалы должны быть предоставлены до 18.00 16 июня 2017 года по адресу: г. Бишкек, ул. Уметалиева, 39 либо на электронную почту lc.adilet@gmail.com с пометкой «Материалы для конкурса» (печатные издания – в формате PDF, интернет-издания – гиперссылка, ТВ и радио – на электронном носителе).

Дополнительную информацию можно получить по тел. 0 (701) 65-35-15.