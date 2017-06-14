Международная мастерская по медиаинформационной грамотности
Фонд «Центр поддержки СМИ» совместно с IREX Europe объявляет о наборе участников Международной мастерской по развитию навыков медиаинформационной грамотности.
Цели мероприятия – обмен опытом и обучение современным методам работы с информацией и медиа.
У участников будет возможность научиться использовать мультимедийные и интерактивные методы обучения, узнать о развитии медиаграмотности в других странах, применить полученные знания на практике.
Мастерская проводится в рамках проекта «Развитие медиа и информационной грамотности в системе школьного образования КР».
Его цели – повышение знаний молодежи о средствах массовой информации, интернет-безопасности и обучение навыкам критического мышления, умение анализировать содержание СМИ и противостоять манипулированию со стороны СМИ.
В рамках проекта планируются внедрение нового предмета в систему
школьного образования по медиаграмотности, обучение преподавателей и создание онлайн-платформы по медиаграмотности.
Программа мастерской двухдневная, состоит из теоретических и практических занятий с использованием мультимедийных инструментов.
По итогам участия выдается сертификат международного уровня.
Критерии для участия
Приглашаются учителя по географии, истории, граждановедению средних школ Бишкека и Чуйской области.
Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку до 17.00 23 июня 2017 года, которая доступна по ссылке.
Участие бесплатное. Требуется присутствие полных два дня проведения мастерской.
Транспортные расходы не оплачиваются.
Обед, кофе-брейк, а также раздаточные материалы, учебные пособия и презентации предоставляются организаторами.
Занятия в мастерской пройдут 29-30 июня 2017 года с 9.00 до 18.00
по адресу: ул. Анкара, 1 б, офис фонда «Центр поддержки СМИ».
По всем интересующим вопросам можно обращаться по тел. 0 (312) 53-00-00 или написать на почту aichurek.msc@gmail.com.
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