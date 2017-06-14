Международная мастерская по медиаинформационной грамотности

Фонд «Центр поддержки СМИ» совместно с IREX Europe объявляет о наборе участников Международной мастерской по развитию навыков медиаинформационной грамотности.

Цели мероприятия – обмен опытом и обучение современным методам работы с информацией и медиа.

У участников будет возможность научиться использовать мультимедийные и интерактивные методы обучения, узнать о развитии медиаграмотности в других странах, применить полученные знания на практике.

Мастерская проводится в рамках проекта «Развитие медиа и информационной грамотности в системе школьного образования КР».

Его цели – повышение знаний молодежи о средствах массовой информации, интернет-безопасности и обучение навыкам критического мышления, умение анализировать содержание СМИ и противостоять манипулированию со стороны СМИ.

В рамках проекта планируются внедрение нового предмета в систему

школьного образования по медиаграмотности, обучение преподавателей и создание онлайн-платформы по медиаграмотности.

Программа мастерской двухдневная, состоит из теоретических и практических занятий с использованием мультимедийных инструментов.

По итогам участия выдается сертификат международного уровня.

Критерии для участия

Приглашаются учителя по географии, истории, граждановедению средних школ Бишкека и Чуйской области.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку до 17.00 23 июня 2017 года, которая доступна по ссылке.

Участие бесплатное. Требуется присутствие полных два дня проведения мастерской.

Транспортные расходы не оплачиваются.

Обед, кофе-брейк, а также раздаточные материалы, учебные пособия и презентации предоставляются организаторами.

Занятия в мастерской пройдут 29-30 июня 2017 года с 9.00 до 18.00

по адресу: ул. Анкара, 1 б, офис фонда «Центр поддержки СМИ».

По всем интересующим вопросам можно обращаться по тел. 0 (312) 53-00-00 или написать на почту aichurek.msc@gmail.com.

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