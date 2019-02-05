Международная журналистская премия имени Найтов – 2019 готова рассмотреть заявки

Кандидатами могут быть журналисты, редакторы, медиаменеджеры, гражданские журналисты или блогеры, чье новаторское освещение событий или инновации в средствах массовой информации оказывают значительное влияние на улучшение жизни людей во всем мире.

Лауреатами премии (Knight International Journalism Awards) в 2018 году стали Мария Ресса, бесстрашный редактор и новатор СМИ, которая привлекла внимание к кровавой войне филиппинского правительства с наркотиками, а также Джозеф Полисюк, который сообщил о коррупции на высоком уровне в разгар экономического краха Венесуэлы. Оба журналиста упорно продолжают говорить правду, несмотря на жесткие угрозы и судебные иски, направленные на то, чтобы заставить их оставить свое дело.

Лауреаты премии получат поездку в Соединенные Штаты, где 7 ноября 2019-го пройдет церемония награждения на торжественном ужине Международного центра журналистики (ICFJ).

Для рассмотрения номинантов, пожалуйста, заполните форму.

Организаторы свяжутся с вами для получения дополнительной информации, если ваш кандидат станет финалистом.

Отвечающие критериям премии журналисты могут сами выдвигать свои кандидатуры.

Все предложения должны быть представлены до 23.59 по восточному времени 22 февраля.

Пожалуйста, направляйте любые вопросы Натали ван Хузер: nvanhoozer@icfj.org.

Для получения дополнительной информации о наградах Knight International Journalism Awards и прошлых победителях нажмите здесь: www.icfj.org/icfj-awards

Пожалуйста, обратите внимание. Международный центр журналистов привержен защите частной жизни людей, которым он служит. Подавая заявку, вы соглашаетесь с проводимой политикой конфиденциальности.

Чтобы узнать больше о политике конфиденциальности и о том, как это влияет на вас, посетите веб-сайт: https://www.icfj.org/privacy

Форму заявки на английском языке можно заполнить ниже по ссылке:

www.tfaforms.com

В заполняемой форме необходимо объяснить, почему кандидат достоин рассмотрения на соискание премии, используя конкретные примеры того, как работа номинанта в качестве журналиста, медиаменеджера или медиаинноватора повлияла на улучшение жизни людей.

Типичные результаты, вызванные публикациями номинантов: — изменения в государственной политике; — расследования коррупции в правительстве, которые приводят к юридическим последствиям для коррумпированных лиц; — корпорации, прекращающие деятельность, наносящую ущерб общинам; — новые цифровые инструменты или ресурсы, созданные правительством, корпорациями или лауреатами, которые, как доказано, помогают людям вести более здоровую и продуктивную жизнь.

Если возможно, включите ссылки на работу номинанта или истории о номинанте.

Фото www.icfj.org