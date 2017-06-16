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Опрос о практике журналистских расследований в Кыргызстане

16 июня 17
Теги: #онлайн-опросыжурналистские расследования

Институт по освещению войны и мира (IWPR) проводит опрос среди журналистов, правозащитников и гражданских активистов для определения ситуации по реализации проекта «Формирование практики журналистских расследований для продвижения демократических реформ: налаживание взаимодействия между представителями правозащитных организаций, государственных институтов и СМИ».

Цели исследования:

 — определение уровня партнерства между СМИ и неправительственными/правозащитными организациями в решении проблем, касающихся защиты прав человека;

 — насколько неправительственные/правозащитные организации используют СМИ в качестве инструмента для расширения своей аудитории и усиления воздействия своего послания;

 — определение уровня развития жанра журналистских расследований в стране, а также наличие сотрудничества между СМИ и НПО в проведении расследований.

 Анкету можно заполнить по ссылке.

 

 

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