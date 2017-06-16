Опрос о практике журналистских расследований в Кыргызстане

Институт по освещению войны и мира (IWPR) проводит опрос среди журналистов, правозащитников и гражданских активистов для определения ситуации по реализации проекта «Формирование практики журналистских расследований для продвижения демократических реформ: налаживание взаимодействия между представителями правозащитных организаций, государственных институтов и СМИ».

Цели исследования:

— определение уровня партнерства между СМИ и неправительственными/правозащитными организациями в решении проблем, касающихся защиты прав человека;

— насколько неправительственные/правозащитные организации используют СМИ в качестве инструмента для расширения своей аудитории и усиления воздействия своего послания;

— определение уровня развития жанра журналистских расследований в стране, а также наличие сотрудничества между СМИ и НПО в проведении расследований.

Анкету можно заполнить по ссылке.