Победители медиахакатона за 48 часов создали полезные для СМИ сервисы

Интерньюс в Кыргызстане успешно помог партнерам в проведении медиахакатона. Основной фокус 48-часового мероприятия направлен на создание продуктов и сервисов для фактчекинга и повышения медиаграмотности.

Организаторами медиахакатона выступила команда Youth Council C5+1 при АУЦА в партнерстве с общественным фондом KG Labs и Посольством США в КР, а также с региональными медиаагентствами, экспертами, журналистами, дизайнерами и разработчиками.

У журналистов и редакторов была замечательная возможность поработать в команде с разработчиками и дизайнерами для создания необходимых онлайн-инструментов для проверки фактов и борьбы c #FakeNews.

18 команд, в составе которых были студенты и молодые специалисты из разных областей, вместе создавали IT-продукты и приложения, которые представили для оценки судейской коллегии.

В результате отбора

1-е место заняла команда «Бешеные панды», представившая сервис для СМИ с контактными данными журналистов и фрилансеров в регионах Кыргызстана;

2-е место присудили команде Kloop media;

3-е место завоевала команда Coal labs.

Победителем в номинации Audience Favorite (приз зрительских симпатий) стала команда «Бешеные панды».

Видеозапись с прямого эфира можно посмотреть здесь.

По итогам медиахакатона один из менторов Азис Солтобаев поделился своими впечатлениями о прошедшем мероприятии:

Глава команды «Бешеные панды» Азат Рузиев рассказал о созданном приложении: