Победители медиахакатона за 48 часов создали полезные для СМИ сервисы
Интерньюс в Кыргызстане успешно помог партнерам в проведении медиахакатона. Основной фокус 48-часового мероприятия направлен на создание продуктов и сервисов для фактчекинга и повышения медиаграмотности.
Организаторами медиахакатона выступила команда Youth Council C5+1 при АУЦА в партнерстве с общественным фондом KG Labs и Посольством США в КР, а также с региональными медиаагентствами, экспертами, журналистами, дизайнерами и разработчиками.
У журналистов и редакторов была замечательная возможность поработать в команде с разработчиками и дизайнерами для создания необходимых онлайн-инструментов для проверки фактов и борьбы c #FakeNews.
18 команд, в составе которых были студенты и молодые специалисты из разных областей, вместе создавали IT-продукты и приложения, которые представили для оценки судейской коллегии.
В результате отбора
1-е место заняла команда «Бешеные панды», представившая сервис для СМИ с контактными данными журналистов и фрилансеров в регионах Кыргызстана;
2-е место присудили команде Kloop media;
3-е место завоевала команда Coal labs.
Победителем в номинации Audience Favorite (приз зрительских симпатий) стала команда «Бешеные панды».
Видеозапись с прямого эфира можно посмотреть здесь.
По итогам медиахакатона один из менторов Азис Солтобаев поделился своими впечатлениями о прошедшем мероприятии:
Глава команды «Бешеные панды» Азат Рузиев рассказал о созданном приложении: