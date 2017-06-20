Приложение в помощь журналистам

Стартап Populace, используя данные социальных сетей и других источников, показывает места, в которых собирается много людей. Это приложение может пригодиться журналистам, ведь если толпа собирается в необычном месте, это может означать, что там происходят события, которые могут попасть в срочные новости.

Основатель и руководитель проекта Крис Хок рассказал об этом приложении.

Рассказывают Линдси Миллер, Рэйчел Уайз и Джессика Кинг (на английском языке)

Futures Lab Института журналистики Рейнольдса предлагает свежие идеи, помогающие вводить инновации в редакциях на разных медиаплатформах.

На сайте RJI можно найти полный архив созданных Futures Lab видео. Вы также можете подписаться на получение уведомлений о выходе новых эпизодов.

Источник фотографии Hsing Wei, лицензия CC сайта Flickr.