Радио «Азаттык» 65 лет назад впервые вышло в эфир

18 марта исполнилось 65 лет, как впервые в эфир «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» вышли передачи на кыргызском языке.

Известный кыргызский журналист Азамат Алтай провел первый радиовыпуск на кыргызском языке 18 марта 1953 года из студии в Мюнхене (Германия).

В годы «холодной войны» вещание радиостанции «Азаттык» на кыргызском языке зарубежные слушатели могли найти только на коротких радиочастотах.

Право на свободное освещение местных и международных событий радио «Азаттык» получило после обретения Кыргызстаном независимости. Соглашение об этом заключено в июне 1992 года в Мюнхене руководством «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и Государственным телерадиоагентством КР.

На сегодня радио «Азаттык» (учреждение «Азаттык медиа») является современным СМИ, использующим все передовые технологии в распространении информации.

Помимо радиовыпусков, «Азаттык» предлагает своим читателям, слушателям и зрителям новости и мультимедийную информацию на веб-сайтах www.azattyk.org и www.rus.azattyk.org. Также «Азаттык» производит известные телепроекты, такие как «Неудобные вопросы» («Ыңгайсыз суроолор»), «Азаттык+», «В фокусе Евразия» («Каректе Евразия»), «Данисте», «Мы и мир» («Биз жана дүйнө»), «Эже-сиңдилер».

Руководителем кыргызской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в Праге (Чехия) является Венера Джуматаева, а учреждение «Азаттык медиа» в Бишкеке возглавляет Айзада Касмалиева.

Источник : Азаттык