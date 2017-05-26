Региональный тренинг «Работа с данными для освещения вопросов изменения климата в ЦА» пройдет в Бишкеке

На региональный тематический тренинг «Работа с данными для освещения вопросов изменения климата в Центральной Азии», который пройдет 10-11 июня 2017 года в Бишкеке, приглашаются медиаспециалисты и сотрудники СМИ (журналисты, корреспонденты, редакторы) из стран ЦА (Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана), имеющие опыт работы с открытыми данными.

Цель мероприятия – обучить журналистов определить причину и воздействие изменения климата на местные сообщества посредством анализа данных.

Тренинг проводится в рамках проекта «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии», реализуемого Интерньюс при поддержке Европейского союза.

В медиа стран ЦА мало качественных и интересных для целевой аудитории публикаций на тему изменения климата. Проблема актуализирована и тем, что часто экологические темы требуют использования различных данных, таких как изменение температуры, выбросы парниковых газов и др.

Тренер: Ева Константарас — журналист-расследователь Интерньюс, специализирующийся на журналистике данных в развивающихся странах. Ее проекты помогли продвигать журналистику данных по всей Латинской Америке, Азии и Восточной Африке. Она разработала учебные программы для журналистских расследований в среде с высоким уровнем риска с ограниченным доступом к данным.

В программе двух дней — теория и практические задания. Динамичный формат тренинга позволяет предоставить до 60% практического обучения.

В итоге участники должны представить медиапродукт, разработанный на основе данных с учетом критериев качества и возможностей мультимедиа. При его создании возможен как индивидуальный, так и командный подход.

В тренинге могут принять участие сотрудники различных медиа – печатных, онлайн-изданий, телевизионных, мультимедийных редакций.

Критерии отбора:

— опыт работы в СМИ не менее двух лет;

— опыт подготовки материалов по вопросам изменения климата как преимущество;

— опыт работы с данными и мультимедийными сервисами.

Чтобы принять участие в тренинге, нужно заполнить заявку и обязательно ответить на вопросы анкеты. Всего отберут до 15 участников. Организаторы берут на себя расходы за проезд, проживание и питание всех участников.

Форма заявки

Заполненную заявку и сопроводительные документы присылайте на электронный адрес centralasia@internews.eu до 30 мая 2017 года.

источник фото на превью