Стипендиальная программа The McGraw Fellowship для представителей деловой журналистики

Центр деловой журналистики The Harold W. McGraw, Jr. Center for Business Journalism и City University of New York Graduate School of Journalism предлагают стипендии представителям деловой журналистики с 2014 года.

Грант McGraw предоставляет поддержку в обучении и финансовую помощь журналистам, которым необходимы время и ресурсы для создания важной статьи или серии статей на важную экономическую либо бизнес-тему.

Заявки принимаются на текстовый, аудио- или видеорепортаж. Также поощряется использование более одной формы повествования для представления полной информации.

Участникам предлагается 5 000 долларов в месяц. Грант выплачивается с одного до трех месяцев. В некоторых случаях его могут выплачивать более длинный срок.

Требования к кандидатам

Претендовать на грант McGraw могут все, кто имеет не менее пяти лет профессионального опыта работы в сфере журналистики. Также могут подавать заявки редакторы и репортеры, штатные журналисты и фрилансеры.

Желающие принять участие в получении гранта должны представить на рассмотрение:

— хорошо продуманное предложение о статье (репортаже) объемом не более трех страниц вместе с заявкой на участие;

— три публикации, которые демонстрируют способность журналиста полностью раскрывать тему, в том виде, в каком они выходили в издании, на ТВ или радио;

— резюме;

— рекомендации от двух редакторов или от тех, кто знаком с материалами кандидата.

Заявки на участие принимаются два раза в год – весной и осенью.

Следующий прием заявок: 2 – 30 ноября.

Тем не менее достойные проекты рассмотрят и после окончания дедлайна.

Вопросы относительно программы можно отправлять на английском языке на mcgrawcenter@journalism.cuny.edu.

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