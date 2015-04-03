Суды первой инстанции определили взыскать 24 млн сомов с Zanoza.kg и ее соучредителей

Всего генеральный прокурор Индира Джолдубаева от имени президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева подала на Zanoza.kg пять исков.

На сегодня, 4 июля, по четырем из них уже вынесены решения – в пользу главы государства суды потребовали взыскать в общей сложности 27 млн сомов: 24 млн с сайта Zanoza.kg и его учредителей Нарынбека Идинова и Дины Масловой, а также 3 млн с экс-депутата и директора правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой.

Алтынай Исаева, юрист ОФ «Институт медиа полиси»:

— Мы считаем, что данные судебные процессы показательны в своем пренебрежении принципами беспристрастности, справедливости и законности.

Во-первых, суды проходили в авральном режиме: процессы назначались один за другим, промежуток между ними составлял буквально 15-20 минут. Адвокатам попросту некогда было собраться с мыслями, не то, что подготовиться. Но наши просьбы о необходимости дать больше времени на подготовку судом во внимание не принимались.

Во-вторых, если говорить об оспариваемых публикациях, важно отметить: статьи большей частью не идентифицируют конкретного человека, честь которого защищает генеральный прокурор. Кроме того, распространенная информация в основном носит нейтральный характер. Однако в заключении специалист своими логическими рассуждениями приходит к выводу, что это была информация именно о президенте, которая порочит его честь и достоинство. А суд поддерживает эти выводы.

Мы ставили вопрос о компетентности такого специалиста, заключение которого стало основанием для исковых требований, но суд не принял его во внимание.

В-третьих, суды также полностью проигнорировали неоднократные призывы защитников соблюдать принципы соразмерности и разумности при назначении суммы компенсации морального вреда. В результате получилось, что суд назначил столько, сколько просил истец, поставив тем самым ответчика в чрезмерно тяжелое имущественное положение.

Азамат Тынаев, ОО «Журналисты»:

— Мы расцениваем судебный процесс над Zanoza.kg как явное давление на редакцию с целью добиться либо лояльности этого медиаресурса, либо его вынужденного закрытия, как можно предположить по всему ходу данного дела.

Общество должно внимательно относиться к ситуациям, когда иски против СМИ выдвигают высшие должностные лица или уполномоченные государственные органы, как это произошло в случае обращения генпрокурора от имени главы государства.

В Кыргызстане должна быть норма, препятствующая желанию первых лиц инициировать юридические разбирательства в свою защиту, содержащие материальные требования. Либо эти требования должны быть ограничены с точки зрения разумного предела и не выражаться в многомиллионных суммах.

Известно, что финансовое состояние подавляющего большинства отечественных СМИ далеко от того уровня, который позволяет удовлетворять завышенные и неаргументированные исковые суммы. Иначе создаваемый на наших глазах прецедент может стать началом неприемлемой практики прессинга на СМИ, даже в тех случаях, когда они заведомо не правы.

Конфликтные отношения между прессой и обладателями политических должностей должны регулироваться с помощью досудебных способов разрешения споров. Для этого в нашей стране есть все возможности и необходимые медиаторские организации. К примеру, у нас есть Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ, работающая с 2007 года. Она формируется на выборной основе из числа опытных журналистов, экспертов и юристов в области медиа.

Хроника судебных заседаний

Напомним, что 30 июня судья Октябрьского районного суда Кымбат Архарова по иску, где ответчиками являются директор правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова, два учредителя Zanoza.kg Нарынбек Идинов (Нарын Айып), Дина Маслова и редакция сайта, определила взыскать 12 млн сомов, посчитав, что выступление Джакуповой на круглом столе, где не упоминается имя президента, наносит ему моральный ущерб.

В тот же день судья Октябрьского районного суда Гульчехра Оморова определила взыскать 3 млн сомов с Zanoza.kg и 3 млн сомов с автора Нарына Айыпа за статью 2015 года, в которой было предложение с изложением интервью Аскара Акаева, где он говорил о финансовых махинациях в Союзе писателей.

3 июля судья Октябрьского районного суда Альбина Джээнбекова определила взыскать еще 6 млн сомов с Zanoza.kg и Нарына Айыпа. Этот иск касается двух статей последнего, вышедших в марте 2017 года и посвященых аресту лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Еще один обзор касался лидеров авторитарных стран, где имя Алмазбека Атамбаева не упоминается.

В Ленинском районном суде 3 июля судья Жылдыз Жумабаева определила взыскать 3 млн сомов с Zanoza.kg. Речь идет о публикации комментария Омурбека Текебаева относительно его поездки на Кипр, где он сообщил, что визит на остров связан с поисками бизнес-интересов главы государства.

4 июля в Октябрьском районном суде под председательством Болотбека Абдуллаева продолжилось рассмотрение искового заявления генпрокурора к ОФ «ПроМедиа» (сайт Zanoza.kg) и двум адвокатам Омурбека Текебаева Таалайкуль Токтакуновой и Канатбеку Азизу.

Комментарий о судебных процессах к интернет-изданию Zanoza.kg юриста Представительства Интерньюс в Кыргызстане

«Суды в своих решениях показали полное отсутствие беспристрастности и не оставили шансов ответчикам на справедливый и взвешенный суд»

Так прокомментировал судебные дела в отношении Zanoza.kg, а также журналистов Нарына Айыпа, Дины Масловой и правозащитницы Чолпон Джакуповой юрист Азамат Талантбек уулу.

Он обращает внимание на тот факт, что суды проигнорировали требование пункта 21 постановления пленума Верховного суда, согласно которому при определении размера компенсации морального вреда суды должны учитывать требования разумности и справедливости при назначении суммы.

— Суд должен был взвесить степень вреда (морального, физического и материального) от публикации для истца и оценить, разумно ли удовлетворять требования прокуратуры по сумме моральной компенсации, которую ответчик не осилит.

Азамат Талантбек уулу отмечает, что дела по защите чести и достоинства публичных фигур имеют свои особенности. Публичными фигурами являются лица, которые занимают государственные должности и/или пользуются государственными ресурсами, а также те, кто играет значительную роль в общественной жизни (политике, экономике, социальной сфере, спорте или любой другой отрасли).

В соответствии со статьями 3 и 4 Декларации о свободе политической дискуссии в СМИ, принятой 12 февраля 2004 года Комитетом министров Совета Европы, политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии и критики в СМИ.

— Государственные должностные лица могут подвергаться критике в СМИ за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. Публичные лица открыты для освещения их слов и поступков.

Вместе с тем необходимо различать конструктивную критику от необоснованного «шельмования», «очернения» какого-либо лица, преследующих цель унизить его достоинство, запятнать его репутацию, дискредитировать.

К сожалению, представители госаппарата не различают конструктивную критику от «очернения» и воспринимают гипотетические и сравнительные слова авторов публикаций о власти как унижение чести и достоинства.

Юрист обратил внимание на то, что судебное рассмотрение дел проходит в режиме, когда истец заранее прав, а аргументы ответчика и его ходатайства воспринимаются как необоснованные.

По мнению Азамата Талантбека уулу, суд допускал ошибки. К примеру, решение суда использовать заключение лингвиста (без сертификата/аккредитации) и руководствоваться его мнением, которое не обоснованно юридически, является ошибкой судьи.

В справедливом суде заключение лингвиста-эксперта с сертификатом и аккредитацией является настоящим заключением, которое может быть ориентиром судье для понимания того, являются ли те или иные слова и предложения умаляющими честь и достоинство личности.