ЦИК выступила с обращением к медиа

— сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени;

— сведений о печатной площади или праве публикации в интернет-издании.

Также необходимо представить в ЦИК следующие документы:

— копию свидетельства о регистрации средства массовой информации в Министерстве юстиции КР;

— копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для интернет-изданий);

— копию устава средства массовой информации (при наличии).

Документы принимаются по адресу:

г. Бишкек, ул. Раззакова, 59, каб. 210 (отдел документационного обеспечения).

Средства массовой информации и интернет-издания также должны направить информацию, содержащуюся в письменном уведомлении, на электронный адрес ЦИК pr.shailoo@gmail.com с пометкой «Для аккредитации на выборы президента КР».

Представленные сведения Центризбирком опубликует на официальном сайте до 9 июля 2017 года.

ЦИК напоминает: размер оплаты за предоставление эфирного времени, публикацию в периодических печатных изданиях или интернет-изданиях должен быть единым для всех кандидатов.

Стоимость предоставляемого кандидатам платного эфирного времени не может превышать стоимости, которая взималась за шесть месяцев до дня назначения выборов.

Средства массовой информации и интернет-издания, подавшие уведомление и необходимые документы после 4 июля 2017 года, к аккредитации не допускаются.

Уведомление на аккредитацию, не отвечающее предъявляемым к ней требованиям или поданное без необходимых документов, к рассмотрению не принимается.

В случае нарушения средствами массовой информации, интернет-изданиями и/или их представителями требований законодательства КР Центризбирком вправе отозвать их аккредитацию.

Количество средств массовой информации, интернет-изданий и/или их представителей для аккредитации не ограничено.

Средства массовой информации и интернет-издания, не аккредитованные ЦИК, вправе участвовать в информационном обеспечении выборов исключительно путем освещения официальной информации и информационных (новостных) сообщений без признаков предвыборной агитации.

Корреспонденты иностранных средств массовой информации для освещения подготовки и выборов аккредитуются Центризбиркомом согласно заявке и при предъявлении свидетельства об аккредитации, выданного Министерством иностранных дел КР в соответствии с Положением об аккредитации корреспондентов средств массовой информации иностранных государств на территории страны, утвержденным постановлением правительства от 19 апреля 2000 года № 215.

Справки по телефонам:

+996 (312) 66-54-52 – информационный отдел;

+996 (312) 66-01-43 – группа информирования.

+996 (312) 62-08-23 – отдел документационного обеспечения ЦИК.