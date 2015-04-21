В Бишкеке прошел Центральноазиатский тренинг по мультимедийному сторителлингу
Прошедшие предварительный отбор группы журналистов из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана приняли участие в интенсивном тренинге «Мультимедийный сторителлинг и интерактивные форматы: примеры, виды, как делать», который провели известные тренеры Гулим Амирханова (Алматы) и Эльдияр Арыкбаев (Бишкек).
Участники прослушали вводную лекцию по истории жанра мультимедийного (ММ) сторителлинга, ознакомились с видами форматов и примерами успешных проектов, ставших хрестоматийными в газетах New York Times и The Guardian.
Журналисты узнали о специфике выбора темы и героев для ММ-сторителлинга, работе с источниками и открытыми данными, возможных форматах проектов, выстраивании и продюсировании истории.
— Это не просто большой текст. Должны быть захватывающая с первых строк история и герой.
Мультимедийный лонгрид нередко связан с технологией больших спецрепортажей на ТВ или теледокументальных фильмов.
В последнее время появилось ответвление от сторителлинга – вебдок.
Это все, что связано с иммерсивной журналистикой, то есть с погружением и вовлечением аудитории.
Оказалось, что люди лайкают и репостят суперкороткий контент и очень короткие видео. Большими материалами, в которых есть что посмотреть и почитать, хотят поделиться, их репостят больше.
Форматы ММ-лонгрида:
Текст как основа истории + ММ-форматы
Вертикальная история, когда повествование и картинки двигаются естественно движением «мышки» вниз.
ММ-сторителлинг обычно всегда вертикально устроен. Это диктует структура истории.
Есть форма горизонтального сторителлинга, когда переход от страницы к странице как бы листается, как в книге.
Надо учитывать и тот факт, что некоторые могут читать текст по мобильному телефону.
Во всех историях должно быть что-то, что вызывает сопереживание читателей.
Главное в теме:
— уникальность;
— герой должен быть убедительным;
— он должен быть говорящим и сам рассказать свою историю;
— он должен вытащить на поверхность внутренний конфликт героя;
— при использовании художественных ценностей (фото, музыка, видео) обязательно указание авторских прав;
— важно четко определить: что вы знаете по теме, кто может говорить, а также что сможете показать.
Эльдияр Арыкбаев о выборе и формулировании тем для больших ММ-историй:
— Главное, чтобы это не был привычный «кирпич» текста, где много букв и текста, это скучно читать.
— Важно найти героя + нужна драматургия.
— Хорошо, когда вы описываете, как герой начинает свой путь, какие изменения с ним происходят. ММ-истории любят глубину. Приходится много времени проводить с героями публикаций, и не только просто расспрашивая, но и наблюдая за их действиями, изучая манеру поведения и характер.
— Для проработки образа каждого из героев приходится проводить с ними довольно продолжительное время, чтобы узнать о нем с разных сторон жизни.
— Персонажами могут быть не только люди, но и события.
— Возможность визуализации – главный критерий при выборе темы для ММ-истории.
— Нужно четко представить в деталях интересную и захватывающую историю в нескольких предложениях.
— Плюс иллюстрации, аудиовизуальный ряд.
— Надо держать в голове, как можно эту историю визуализировать: использовать исторические фото, видео, карты, инфографику, цитаты.
— Эксклюзивность и уникальность информации, которую сообщают.
— Наблюдать, записывать, фотографировать.
Список победителей конкурса проектов по ММ-сторителлингу:
Кыргызстан
— Мадина Шералиева, проект «О жизни на границе Кыргызстана и Таджикистана»;
— Дильбар Алимова, проект «Байкуш аткаминерлер» («Бедные чиновники»);
— Аида Аматбекова, проект «Полигон: будет ли построен мусороперерабатывающий завод?»;
— Ольга Самошенко, проект «Проблемы процесса реконструкции дорожного полотна в Кыргызстане»;
— Улугбек кызы Мадинахон, проект «Забытые люди с ограниченными возможностями здоровья».
Казахстан
— Алия Жапакова, проект «Матери-кукушки»;
— Жансая Мусина, проект «Озеро, которое может уйти»;
— Назгуль Абжекенова, проект «По ту сторону проволоки»;
— Фарангзиза Шукашева, проект «Возвратившиеся».
Таджикистан
— Манижа Курбанова, проект «Какую опасность несет хризолитовый асбест для окружающей среды?»;
— Рухшона Хакимова, проект «Безработица в Таджикистане: избыток рабочей силы, но нехватка рабочих мест»;
— Фарзон Машарипов, проект «Переселение граждан Таджикистана в Кыргызстан»;
— Хаким Давлатеров, проект «Запрещенные технологии Китая в Таджикистане».