В закон об Общественной телерадиокорпорации готовятся поправки

Круглый стол в рамках общественных слушаний по проекту закона «О внесении изменений в Закон «Об Общественной телерадиовещательной корпорации» пройдет 6 июня 2017 года в офисе Интерньюс в Кыргызстане.

Законопроект вынесен на общественное обсуждение с 12 мая. Общественные слушания проводятся для публичного обсуждения и привлечения общественности к участию в законодательном процессе, а также для сбора инициаторами информации, необходимой для разработки документа.

Основная идея поправок в закон о КТРК – определение статуса и принципов общественного вещания и создание условий для эффективного менеджмента и управления деятельностью корпорации.

Круглый стол состоится 6 июня 2017 года с 9.30 до 13.00 по адресу:

г. Бишкек, ул. Чокморова, 234 а (офис Интерньюс в Кыргызстане).

Просим подтвердить ваше участие по электронной почте EAKMATOVA@INTERNEWS.ORG до 2 июня 2017 года.

Сравнительная таблица по законопроекту в приложении.