Видеоуроки о полезных мобильных приложениях для журналистов

Для тех, кто хочет быть в тренде по использованию мобильных приложений, онлайн-специалист Представительства Интерньюс в Кыргызстане Валентина Галич подготовила серию видеоуроков.

В 2015 году она опубликовала обзор наиболее функциональных по содержанию и техническим характеристикам мобильных приложений СМИ в республике.

«Сейчас пришла пора рассказать о мобильных приложениях, которые помогают подготовить информацию, не только привлекающую внимание интернет-пользователей, но и соответствующую этическим нормам и стандартам журналистики», — сказала Валентина Галич.

Она считает, что преимущество мобильных устройств заключается в визуальной составляющей и технических возможностях, позволяющих одновременно слушать радиопрограмму и просматривать изображения по теме и т. д.

Еще одно безусловное преимущество – это свобода при подаче медиаматериалов через мобильное приложение по сравнению с традиционными радио и телевидением. Имеется возможность разделить процесс подачи, когда несколько человек слушают разные подкасты, а также подключаться к онлайн-трансляциям, которые одновременно могут смотреть несколько тысяч человек.

«Учитывая последние онлайн-тренды, весь процесс обучения использованию такого рода мобильных приложений я решила организовать посредством видеоуроков. Особенность заключается в том, что они подготовлены только с использованием мобильного телефона, в частности смартфона на Android», – отметила онлайн-специалист.

По ее словам, все действия, производимые на уроке, и сама его запись производились на смартфоне без монтажа и каких-либо ПК или лэптопов, без использования софта для вывода экрана телефона на компьютер. Видео передает ощущение режима реального времени, а экран и меню смартфона, доступный язык при обозначении специфичной терминологии помогают пользователю легко сориентироваться при воспроизведении аналогичного набора действий.

Для запуска онлайн-обучения Валентина Галич «реанимировала» свой YouTube-канал. Все обучающие сюжеты доступны в плейлисте «Полезные мобильные приложения. Видеоуроки».

Онлайн-специалист Интерньюс в КР намерена постоянно делать обновления.

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