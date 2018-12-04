Бизнес-неделя Интерньюс в КР – 2018. Презентации Александра Белгорокова

20-23 ноября в Бишкеке успешно прошла бизнес-неделя Интерньюс в КР для менеджеров медиа- и рекламных компаний.

В нашем пятиминутном видеоролике активные участники тренингов делятся своими впечатлениями: это директор компании «Намба медиа» Назгуль Сопиева, генеральный директор телеканала «Любимый HD» Евгений Тисленко, коммерческий директор радио «Марал» Динара Джоробекова и коммерческий директор ОРТРК «Ынтымак» Бакыт Айдаров.

Александр Белгороков предоставил часть своих презентаций, которые можно скачать ниже, нажав название гиперссылки.

Цитаты и картинки от Александра Белгорокова, помогающие вашей рекламе «впрыгивать» в жизнь.

Бишкек. Тренды в рекламе

Советы Белгорокова по управлению персоналом и постановке задач.

Бишкек. Управление

Эта презентация об основных игроках на рекламном рынке.

Бишкек. Стейкхолдеры

Этот материал поможет начинающим продавцам преодолеть сложности, связанные с коммуникацией на различных этапах процесса продажи рекламы. Наверняка нелишним будет ознакомиться с ним и «старичкам» в продажах.

Основная задача этого текста – описание возможных способов, техник и скриптов, которые помогут вам увеличить объемы продаж, получать меньше отказов и привлекать больше клиентов.

Скрипты и речевки

Фото и видео internews.kg