Бизнес-неделя Интерньюс в КР – 2018. Презентации Александра Белгорокова
20-23 ноября в Бишкеке успешно прошла бизнес-неделя Интерньюс в КР для менеджеров медиа- и рекламных компаний.
В нашем пятиминутном видеоролике активные участники тренингов делятся своими впечатлениями: это директор компании «Намба медиа» Назгуль Сопиева, генеральный директор телеканала «Любимый HD» Евгений Тисленко, коммерческий директор радио «Марал» Динара Джоробекова и коммерческий директор ОРТРК «Ынтымак» Бакыт Айдаров.
Александр Белгороков предоставил часть своих презентаций, которые можно скачать ниже, нажав название гиперссылки.
Цитаты и картинки от Александра Белгорокова, помогающие вашей рекламе «впрыгивать» в жизнь.
Советы Белгорокова по управлению персоналом и постановке задач.
Эта презентация об основных игроках на рекламном рынке.
Этот материал поможет начинающим продавцам преодолеть сложности, связанные с коммуникацией на различных этапах процесса продажи рекламы. Наверняка нелишним будет ознакомиться с ним и «старичкам» в продажах.
Основная задача этого текста – описание возможных способов, техник и скриптов, которые помогут вам увеличить объемы продаж, получать меньше отказов и привлекать больше клиентов.
Фото и видео internews.kg