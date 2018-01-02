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«Думай, как дата-журналист» – учебное пособие по дата-журналистике

2 января 18
Теги: дата журналистикажурналистика данныхруководство

 

Данное учебное пособие является модификацией оригинальной работы, сделанной для программы Всемирного банка Sudan Evidence Base Programme.

Data Journalism Manual

 

Автор – Ева Константарас (Eva Constantaras).

На русском языке  текст адаптирован Анастасией Валеевой.

В этом пособии вы найдете пять модулей на русском языке: от фактов к репортажу, от данных к репортажу, как понять данные, визуализация данных и дата-репортажи.

 

В первом модуле дается информация о том, чем важна дата-журналистика, как данные используются для репортажей, имеющих общественный интерес.

 

В пособии разъясняется, что такое данные и открытые данные, как они показывают тренды и контрасты, позволяют увидеть скрытие связи. Также даются примеры использования расследовательской журналистики в таких сферах, как госуправление и безопасность, экономика и бюджет, образование и здравоохранение, права человека и окружающая среда.

 

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