«Думай, как дата-журналист» – учебное пособие по дата-журналистике

Данное учебное пособие является модификацией оригинальной работы, сделанной для программы Всемирного банка Sudan Evidence Base Programme.

Автор – Ева Константарас (Eva Constantaras).

На русском языке текст адаптирован Анастасией Валеевой.

В этом пособии вы найдете пять модулей на русском языке: от фактов к репортажу, от данных к репортажу, как понять данные, визуализация данных и дата-репортажи.

В первом модуле дается информация о том, чем важна дата-журналистика, как данные используются для репортажей, имеющих общественный интерес.

В пособии разъясняется, что такое данные и открытые данные, как они показывают тренды и контрасты, позволяют увидеть скрытие связи. Также даются примеры использования расследовательской журналистики в таких сферах, как госуправление и безопасность, экономика и бюджет, образование и здравоохранение, права человека и окружающая среда.