Фонд защиты гласности (Россия) в сотрудничестве с vpnMentor представил журналистскому сообществу русский перевод превосходного пособия Майкла Дегана, посвященного актуальной теме интернет-безопасности.

Руководитель службы безопасности Фонда защиты гласности Роман Захаров в аннотации к изданию отмечает, что жизнь современного журналиста без Интернета сложно себе представить, но тем важнее научиться пользоваться им, чтобы не подвергать опасности себя и редакцию, а также источники информации.

Посмотреть книгу можно по ссылке ниже:

Конфиденциальность в сети Интернет для журналистов