Конфиденциальность в сети Интернет для журналистов.
Фонд защиты гласности (Россия) в сотрудничестве с vpnMentor представил журналистскому сообществу русский перевод превосходного пособия Майкла Дегана, посвященного актуальной теме интернет-безопасности.
Руководитель службы безопасности Фонда защиты гласности Роман Захаров в аннотации к изданию отмечает, что жизнь современного журналиста без Интернета сложно себе представить, но тем важнее научиться пользоваться им, чтобы не подвергать опасности себя и редакцию, а также источники информации.
Посмотреть книгу можно по ссылке ниже:
Конфиденциальность в сети Интернет для журналистов