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Конфиденциальность в сети Интернет для журналистов.

19 декабря 17

Фонд защиты гласности (Россия) в сотрудничестве с vpnMentor представил журналистскому сообществу русский перевод превосходного пособия Майкла Дегана, посвященного актуальной теме интернет-безопасности.

 

Руководитель службы безопасности Фонда защиты гласности Роман Захаров в аннотации к изданию отмечает, что жизнь современного журналиста без Интернета сложно себе представить, но тем важнее научиться пользоваться им, чтобы не подвергать опасности себя и редакцию, а также источники информации.

 

 

 

  Посмотреть книгу можно по ссылке ниже:

Конфиденциальность в сети Интернет для журналистов

 

 

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