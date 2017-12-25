Руководство по верификации. Путеводитель для журналистов-расследователей

Представляем вниманию журналистов добротный путеводитель по техникам онлайн-поиска и анализа пользовательского контента и информации из открытых источников в расследованиях.

Это пособие написано группой авторов под руководством Крэйга Силвермана – основателя Emergent (работающий в реальном времени трекер – разоблачитель слухов). Он сотрудничал с Центром цифровой журналистики им. Тоу Колумбийского университета, является ведущим экспертом по ошибкам в СМИ, точности и верификации, также основателем и редактором Regret the Error – блога о точности медиа и дисциплине верификации, ныне входящего в программу Poynter Institute.

Журналисты, правозащитники и другие специалисты постоянно собирают открытые данные, пользовательский контент, используют иные открытые источники информации для проведения важных расследований по целому спектру тем – от того, что происходит в зонах боевых действий, до нарушений прав человека и международной коррупции.

При обилии информации, циркулирующей и доступной в социальных сетях, через открытые базы данных важно, чтобы журналисты обладали знаниями и навыками для поиска, исследования и проверки фактов, использовали эти навыки грамотно и с соблюдением требований профессиональной этики.

Пособие задает основные принципы онлайн-поиска и исследовательских приемов расследователей. В нем детально разобраны техники проведения расследований с использованием пользовательского контента.

Руководство представляет лучшие практики оценки и проверки открытых данных, предлагает советы по планированию фактчекинга в расследовательских проектах, а также затрагивает этические вопросы включения пользовательского контента в материалы расследований.

Данное пособие более глубоко показывает процедуры поиска, исследования, верификации и техники дата-журналистики, способные помочь в расследовательских проектах. Задача каждой главы – дать возможность вытащить на поверхность заслуживающую доверия информацию из источников, доступных общественности. Одновременно руководство предлагает подсказки и приемы, помогающие проверить то, что нашли.

Пособие уделяет особое внимание работе с документами. Очевидно, что расследователи должны обладать навыками запроса и проверки документов, откуда бы они их ни получили: через поисковые системы, позволяющие эффективнее собирать информацию; через изучение видео, загруженного на YouTube; через анализ баз данных.

Ни для кого не секрет, что человеческая память ненадежна, а источники подчас лживы. В дополнение к этому мы должны помнить, что документы и данные не всегда таковы, какими они представляются.

Руководство предлагает базовые техники и кейсы, чтобы помочь любому человеку использовать в расследованиях открытые источники информации и пользовательский контент. Проверка информации должна укреплять расследование и помогать достичь цели – проливать свет на нечто, скрытое от глаз общества.

Руководство по верификации