Десять инновационных лабораторий и мастер-классов пройдут в рамках кинофестиваля «Бир дуйно»

Ежегодный ХII Международный фестиваль документальных правозащитных фильмов – 2018 «За человеческое достоинство!» пройдет в Бишкеке с 12 по 16 ноября 2018 года.

Он посвящен 70-летию Всеобщей декларации ООН по правам человека и пройдет под девизом «Сегодня работаем на завтра!».

В этом году на конкурс представлено 55 фильмов из 18 стран, таких как Кыргызстан, Норвегия, Швеция, Китай, Чехия, Швейцария, Россия, Германия, Польша, Бельгия, США, Австралия, Индия, Великобритания, Канада, Украина, Парагвай, ЮАР.

Комиссия отобрала 24 самые яркие и впечатляющие картины.

Тематика документальных фильмов сфокусирована на:

проблемах детей, женщин и уязвимых групп;

пытках в закрытых учреждениях;

мигрантах;

людях, страдающих от дискриминации и не имеющих доступа к справедливому правосудию.

Киноленты также рассказывают о людях, проживающих в экологически опасных регионах и страдающих от болезней и бедности.

Палитра тем очень разнообразна, но их объединяет одно – общечеловеческая забота о достойной жизни для каждого.

В рамках фестиваля состоятся десять инновационных лабораторий и мастер-классов, посвященных Целям устойчивого развития, а также применению креативных подходов для решений проблем уязвимых слоев населения.

Лаборатории создадут платформу для гражданского просвещения, стимулирования участия граждан в процессе принятия решений. Они помогут формированию новой политики в вопросах развития, в том числе и на государственном уровне, продвижению принципов добросовестного управления в Кыргызстане.

Мастерские проведут известные зарубежные и региональные эксперты под патронажем национальных и международных партнеров «Бир дуйно – Кыргызстан».

На мастер-классе для кинодокументалистов своим опытом поделится казахстанская медиагруппа «Партизанское кино».

В этом году проведение фестиваля поддержали мэрия и акимиаты Бишкека. Показы документальных фильмов состоятся в каждом районе города, в кинотеатрах «Манас», «Россия», «Октябрь» и «Ала-Тоо». Просмотр будет открытым и бесплатным для всех желающих. После каждого фильма пройдут встречи с документалистами, зрители смогут побеседовать с ними и задать интересующие их вопросы.

В последний день фестиваля пройдет показ фильмов на внеконкурсной основе, раскрывающих проблемы дискриминации и социальной несправедливости, с которыми сталкиваются идентичные сообщества.

«Мы гордимся, что несколько лет наш фестиваль – это не просто проект, а совместная волонтерская работа единомышленников, активистов, людей искусства и правозащитников», — говорит директор правозащитного движения «Бир дуйно – Кыргызстан» Толекан Исмаилова.

Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека «Бир дуйно» является активно действующей гражданской платформой, поднимающей с 2007 года ключевые темы прав и свобод в изменяющемся мире. Это единственный в Центральной Азии фестиваль, который предоставляет широкую возможность для обсуждения документальной правды в правозащитной сфере, привлекая кинематографистов из разных государств.