Главная / Главные новости / Дата-журналистика. О цене на свет языком инфографики

Дата-журналистика. О цене на свет языком инфографики

6 марта 19
Теги: азаттыкдата журналистикажурналистика данных

Стипендиаты Интерньюс в КР по журналистике данных Ырысбек Улукбек уулу и Суйумкан Уланбек подготовили публикацию на тему тарифов в электроэнергетике и дают анализ состояния отрасли и ее инфраструктуры, которая приходит в упадок. В статье, которая опубликована на сайте azattyk.org, использованы открытые данные и представлена интерактивная инфографика.

Дешевый свет — самообман. Почему в Кыргызстане нужно повысить цены на электричество

 

Данная публикация создана стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» Интерньюс в КР, реализуемого при поддержке ЮСАИД в Кыргызстане в партнерстве с Всемирным банком и IDEM.

Ментором программы выступает Анастасия Валеева.

Авторы: Ырысбек Улукбек уулу и Суйумкан Уланбек.

Источник: rus.azattyk.org

Поделиться

Похожие записи:

«Палочки выручалочки» программы «Доор» оттачивают мастерство Дата: 13 января 12
Центр поддержки СМИ провел тренинг по радиожурналистике Дата: 18 ноября 16
Мастерская по созданию видеороликов и других мультимедийных продуктов пройдет в Бишкеке Дата: 6 февраля 19