Дата-журналистика. О цене на свет языком инфографики

Стипендиаты Интерньюс в КР по журналистике данных Ырысбек Улукбек уулу и Суйумкан Уланбек подготовили публикацию на тему тарифов в электроэнергетике и дают анализ состояния отрасли и ее инфраструктуры, которая приходит в упадок. В статье, которая опубликована на сайте azattyk.org, использованы открытые данные и представлена интерактивная инфографика.

Данная публикация создана стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» Интерньюс в КР, реализуемого при поддержке ЮСАИД в Кыргызстане в партнерстве с Всемирным банком и IDEM.

Ментором программы выступает Анастасия Валеева.

Авторы: Ырысбек Улукбек уулу и Суйумкан Уланбек.

Источник: rus.azattyk.org