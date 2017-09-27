Семь трендов новых медиа, которые влияют на нас сейчас

Главный редактор международного проекта Russia Beyond The Headlines, сооснователь агентства MediaToolbox Всеволод Пуля на конференции #MediaCA в Алматы рассказал о трендах в СМИ, которые уже пришли или стоят на пороге.

Меняется производство: от ручного труда к автоматизации

У нас – тех, кто пишет на русском языке, есть немного больше времени по сравнению с теми, кто работает на английском. Но мы все идем в то время, когда информация будет производиться автоматическими криптами на основе статистики и анализа данных. И такие примеры в России уже есть – в изданиях Sport.ru, Interfax. Роботы приходят за нами.

Меняется конкуренция: от производства контента к его дистрибуции

Контент охотится за нами, мы начинаем конкурировать не только друг с другом – газета с газетой, телеканал с телеканалом, но и со всем существующим медиаконтентом – играми, сериалами, блогерами, социальными сетями.

Меняются потребности аудитории: от изобилия контента к фильтрам

Издания стараются давать объяснения, сжимать информацию и делать ее удобной для аудитории. Если вы сумели описать ситуацию в двух абзацах, то аудитория придет быстрее. Если мы не будем объяснять действительность с помощью новых форматов, мы проиграем. Мы всегда в одном клике от потери аудитории. Приходится работать в такой «токсичной» среде. Аудитория перетекает в мессенджеры.

Меняется тактика: от гонки за кликами к вовлечению

Количество просмотров можно искусственно сгенерировать, вовлеченность и лояльность аудитории – нет. Вовлеченность аудитории стала цениться значительно выше, чем объем трафика.

В разных условиях мы читаем по-разному:

Мы торопимся, читаем с мобильного, наклонившись вперед. Или перед монитором, ссутулившись. В такой позе лонгрид не прочитать. Мы читаем, откинувшись назад, когда есть время.

И это тоже нужно учитывать: вряд ли ваша аудитория будет готова прочитать лонгрид утром, все торопятся на работу. Нужно понимать, когда, с каких устройств и как читает ваша аудитория.

Меняется аналитика: от больших данных к умным данным

Рекламодатели начинают прозревать и понимают, что у поисковиков и социальных сетей таргетинг лучше, чем у СМИ, а стоимость услуг намного ниже. СМИ должны пристально следить за подачей своей информации.

Меняются модели заработка: от рекламы и подписки к серверам

Мы не можем больше получать деньги привычным образом, нужно искать новые пути. Многие издания пытаются заработать на других видах деятельности. Почему все говорят про нативную рекламу сейчас? Она работает намного лучше баннеров.

Меняется миссия: от инфотейнмента к прямому социальному эффекту

Запрос от аудитории – нам хватит объяснять и рассказывать. Мы хотим, чтобы после публикации происходил прямой социальный эффект.

Представляем презентацию спикера:

Семь трендов в новых медиа, которые влияют на нас прямо сейчас, от Всеволода Пули

Источник: Новый репортер

Фото: Виталий Грасс