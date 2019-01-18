Акция протеста против задержания журналиста во время освещения митинга прошла в Бишкеке

Журналисты ряда СМИ, в частности портала super.kg, провели короткий пикет в защиту корреспондентов от милицейского произвола.

Сегодня, 18 января, в 10.00 около 40 человек собрались у здания ГУВД Бишкека с плакатами «Мы против насилия милиции в отношении журналистов». Участники требовали от руководства ведомства разъяснений в связи с задержанием журналиста NextTV, которое произошло накануне.

Видеозапись прямой трансляции с митинга Жоодара Бузумова:

Кыргызстандын аймагында мыйзамсыз жүргөн кытай мигранттарына каршы митинг өтүп жатат Кыргызстандын аймагында мыйзамсыз жүргөн кытай мигранттарына каршы митинг өтүп жатат (2)#NextTV #БаардыгыӨзУбагында #ТүзЭфир Опубликовано Next TV Четверг, 17 января 2019 г.

17 января во время антикитайского митинга на площади Ала-Тоо задержан журналист телеканала NextTV Жоодар Бузумов.

Генеральный директор телеканала NextTV Таалайбек Дуйшенбиев сообщил Представительству Интерньюс в Кыргызстане, что во время освещения акции протеста на центральной площади Ала-Тоо задержали журналиста телеканала Жоодара Бузумова. Он вел прямую трансляцию на страницу NextTV в Facebook, однако был задержан милиционерами во время профессиональной деятельности вместе с нарушителями правопорядка.

Корреспондент продолжил вести прямой эфир из автобуса, куда его поместили вместе с другими задержанными. Но, несмотря на предъявленное удостоверение сотрудника СМИ, его не отпустили.

Жоодара Бузумова доставили в Первомайский РОВД столицы, где, разобравшись в ситуации, отпустили с извинениями.

Заместитель главы столичной милиции Эрлан Атантаев встретился с участниками акции. Он извинился перед представителями СМИ за недоразумение, сказав, что сотрудники правоохранительных органов не доглядели и ошибочно задержали журналиста.

Подробнее об этом можно прочитать ниже:

Про пикет журналистов 18 января

Про задержание журналиста NextTV

Источник фото: super.kg