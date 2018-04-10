Алматинская видеошкола приглашает молодых журналистов и блогеров на обучение

Мастерская по созданию видеороликов для публикации в социальных сетях пройдет с 1 по 10 июня 2018 года в Алматы (Казахстан). Принять участие в ней могут активисты, социальные предприниматели, журналисты, блогеры и видеоблогеры из пяти стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Мастерскую проведут профессиональные журналисты, специалисты по созданию видео для соцсетей, которые работают в Праге (Чехия) на телеканале «Настоящее время».

Помимо тренеров в мастерской примут участие студенты школы журналистики Украинского католического университета, прошедшие подобные семинары в прошлом году. Они выступят в роли наставников и будут помогать и советовать участникам непосредственно при работе с видео.

В тренинге могут участвовать молодые люди от 18 до 28 лет, имеющие опыт работы с видео и владеющие русским языком.

Приоритет при отборе будут иметь заявки от жителей сельской местности. Наличие опыта работы в журналистике, ведении блога или работы в общественных неправительственных организациях является преимуществом.

Как подать заявку?

Заполните приведенную форму на сайте Пражского гражданского центра и отправьте ее до 21 апреля 2018 года.

Не забудьте: опыт работы с видео является обязательным критерием, поэтому желательно отправить ссылки на предыдущие работы.

Организаторы проведут Skype-интервью с лучшими кандидатами, после чего отберут участников тренинга.

Источник: praguecivilsociety.org