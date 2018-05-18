Экс-глава КР отзывает материальную часть исков к учредителям Zanoza.kg и Чолпон Джакуповой

Пресс-служба СДПК распространила официальное заявление, в котором содержится ответ на обращение в адрес экс-президента Алмазбека Атамбаева главы Института медиа полиси Бегаим Усеновой и директора Представительства Интерньюс в Кыргызстане Элины Каракуловой.

В нем говорится:

«Позитивные изменения, происходящие за последний год в официально зарегистрированных информационных ресурсах и медиасообществе Кыргызстана, позволяют мне отозвать материальную часть исковых претензий к журналистам Нарыну Айыпу и Дине Масловой, а также к правозащитнице Чолпон Джакуповой».

Накануне Институт медиа полиси и Представительство Интерньюс в Кыргызстане направили бывшему главе государства обращение на тему дискуссий в обществе вокруг многомиллионных исков в отношении авторов публикаций в СМИ, в частности, в отношении журналистов интернет-портала Zanoza.kg Нарына Айыпа и Дины Масловой, а также правозащитницы Чолпон Джакуповой.

В своем обращении медиаэксперты отмечают, что являются безусловными противниками какого-либо преследования журналистов, всегда выступали и будут выступать против любых рисков ущемления свободы слова. Подчеркивая несправедливость, на их взгляд, и несоразмерность мер, принятых судами за допущенные авторами ошибки, Бегаим Усенова и Элина Каракулова отметили в то же время ряд позитивных результатов, которых удалось достичь медиасообществу и государству в ходе решения спорных вопросов вокруг вышеуказанных исков.

Кризис спровоцировал важную и полезную дискуссию в профессиональном медийном сообществе. Многие СМИ, включая Zanoza.kg, провели серьезное обсуждение ошибок и вместе с Институтом медиа полиси и Интерньюс в КР организовали ряд мероприятий с целью улучшения ситуации.

В медиасообществе состоялись многочисленные беседы в части соблюдения норм журналистской этики, тренинги и круглые столы. Все это позволило повысить качество публикуемых материалов и редактирования, в том числе обратить внимание на проблему фейковых новостей.

Также медиаэксперты отметили в своем обращении вопрос об исковых требованиях к правозащитнице Чолпон Джакуповой, которая, по их мнению, «…попыталась встать на защиту прав журналистов во время обсуждения на круглом столе 30 марта 2017 года, однако ее слова не совсем корректно поданы в СМИ…». В итоге, основываясь на имеющихся материалах, суд признал это нарушением. Но медиаэксперты считают, что можно было назвать «допустимым в условиях публичного выступления».

В этой связи, по наблюдениям экспертов, за прошедший год отмечается также, что редакции средств массовой информации и официально зарегистрированных интернет-ресурсов стали больше внимания уделять проверке достоверности заявлений политиков и общественных деятелей, а также публикуемых ими сообщений и информации.

Однако, как считают медиаэксперты, дальнейшее сохранение угрозы выплаты многомиллионных исков и тем более практики подобного наказания СМИ несет в себе лишь негативный фактор. Более того, это чревато тем, что созданными механизмами могут воспользоваться лица, преследующие либо цели наживы, либо «удушения» свободы слова.

В ответ на данное обращение Алмазбек Атамбаев вновь подчеркивает, что материальная часть исков никогда не была целью. Речь шла только о необходимости создания механизмов защиты общества от клеветы. В то же время он соглашается с мнением медиаэкспертов о том, что позитивная часть влияния кризиса уже выполнила свою миссию «холодного душа».

Экс-президент считает исключительно важной и нужной обществу работу, проделанную за прошедший год органами прокуратуры и медиасообществом. В результате рассмотрения исков в судах и обращения внимания общества, а также самих журналистов к теме фейков и клеветы ситуация в информационном пространстве Кыргызстана существенно изменилась в лучшую сторону.

«Это я вижу сам, и об этом говорят мои соратники. Отметили и вы в своем обращении. Поэтому я убедился в том, что позитивные изменения, происходящие за последний год в официально зарегистрированных информационных ресурсах и медиасообществе республики, позволяют мне отозвать материальную часть исковых претензий к журналистам Нарыну Айыпу и Дине Масловой, а также к правозащитнице Чолпон Джакуповой», — говорится в ответе Алмазбека Атамбаева медиаэкспертам.

Что касается предложений о соразмерности исков, бывший глава государства подчеркнул важность решить это на законодательном уровне. Найти разумный баланс между необходимостью эффективной борьбы с фейковыми новостями и клеветой с одной стороны, а также с необходимостью опираться на реальные возможности медиарынка – с другой.

«Мы обсуждали данный вопрос, и уверен, депутаты найдут этот баланс», — заметил он.

Источник: www.sdpk.kg