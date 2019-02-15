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Ассоциация «Индустриальный медиакомитет» приглашает новых членов

15 февраля 19
Теги: Индустриальный медиакомитетпиплметрия

По решению общего собрания для всех членов ассоциации «Индустриальный медиакомитет», вступивших после 1 марта 2019 года, предусматривается коэффициент, повышающий стоимость участия в медиаизмерениях.

В случае заинтересованности вступления в ряды новых членов ассоциации необходимо подать до 1 марта заявление установленной формы с приложением копии учредительных документов (будут направлены по электронной почте при поступлении запроса).

Официальное приглашение ассоциации можно скачать здесь.

Форма заявления (скачать)

Подача заявления допускается в электронном формате по нижеуказанным реквизитам с направлением оригиналов по почте либо курьером.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по электронной почте: media.industrial.committee@gmail.com или по тел. +996 (555) 90-50-01.

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