Ассоциация телерадиоорганизаций КР подписала соглашение о сотрудничестве с МКИТ

Недавно созданная Ассоциация телерадиоорганизаций Кыргызстана сегодня, 2 октября, подписала соглашение о сотрудничестве с департаментом информации и массовых коммуникаций Министерства культуры, информации и туризма (МКИТ), что предусматривает тесное взаимодействие и поддержку сторон по реализации действующего законодательства всеми участниками рынка телерадиовещания.

Ряд крупных телеканалов в республике официально учредил Ассоциацию телерадиоорганизаций в сентябре 2018 года. Основная цель объединения – создание цивилизованного рынка телерадиовещания в КР, формирование благоприятной среды для создания качественного контента, развитие госязыка в телерадиоэфире.

В ближайших планах ассоциации – изучение и анализ существующего состояния рынка телеиндустрии, выработка рекомендаций для госорганов, привлечение общественных деятелей и организаций к совместной работе.

Председателем правления ОЮЛ «Ассоциация телерадиоорганизаций КР» избран Усен уулу Жайнак, исполнительным директором – Авланбек Джумабаев.

Как сообщила на пресс-конференции в агентстве «Кабар» замминистра культуры Айнура Темирбекова, в Кыргызстане выдано 553 лицензии для телерадиовещания, из них 119 – телерадиоорганизациям, 412 – телеканалам, которые сформировали свои пакеты вещания.

Ассоциация и департамент договорились создавать благоприятные условия для развития производства высококачественного отечественного контента ТВ и радио, работать над улучшением законодательства, регулирующего деятельность вещателей.

Департамент информации и массовых коммуникаций при Минкультуры готовит письмо для всех телеканалов с просьбой предоставить записи трехдневного эфира и учет телепрограмм, как это указано в законе.

Видео с пресс-конференции в агентстве «Кабар» 2 октября 2018 года

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