Азамат Тынаев. Медиаревью – 2018: год осторожного оптимизма

Представляем вам ретроспективный обзор самых важных медиасобытий Кыргызстана прошлого года от медиасоветника Интерньюс в КР Азамата Тынаева.

Давайте вспомним о том, как мы его прожили, чему мы радовались и огорчались, что успели сделать. О том, что делает нас журналистами, и о многом остальном, «без чего нас невозможно представить, еще труднее – понять».

Для журналистского сообщества 2018 год начинался тяжело и безрадостно. Предыдущий, 2017-й прошел под знаком судебного давления на ряд ключевых СМИ – бывшую Zanoza.kg, радио «Азаттык», телеканал «Сентябрь», ИА «24.kg» и беспрецедентных штрафов на журналистов Дину Маслову, Нарына Айыпа и Кабая Карабекова.

Тень на репутацию

В январе 2018-го к этому списку добавилась журналист-расследователь Эльнура Алканова, которую Финпол обвинил в разглашении банковской тайны, хотя она не являлась держателем таковой, и на время следствия ей запретили покидать страну.

Находившаяся в это время с визитом в Кыргызстане высокопоставленная чиновница Госдепа США Элис Уэллс сделала заявление, что многомиллионные иски против СМИ бросают тень на репутацию республики, и напомнила, что государство всегда было лидером в развитии свободной прессы в регионе.

В такой мрачной обстановке позитивом стала новость о студентах журфака КНУ, которые сумели добиться от руководства вуза выполнения их требования отремонтировать учебные помещения. Все правильно: чтобы уметь защищать права людей, будущие журналисты должны научиться отстаивать и свои интересы.

Февраль надежды

5 февраля громом среди ясного неба прозвучала сенсационная новость – президент Сооронбай Жээнбеков отказался от материальных претензий к ИА «24.kg», которые составляли 5 миллионов сомов. И хотя иск против Кабая Карабекова, статью которого опубликовало информагентство, остался неотозванным, у всего медиасообщества появился оптимизм.

Еще одна новость от президентской стороны – в КР пресс-секретарем главы государства впервые назначили женщину. «Нарушила» непохвальную гендерную традицию Толгонай Стамалиева, заведовавшая пресс-службой Жээнбекова во время его премьерства.

В этом же месяце произошла неприятная медийная история – блогер Майкл Бекмамбетов опубликовал в Facebook фото обнаженной по пояс диджейки из Украины, выступавшей в бишкекском ночном клубе «Ретро-Метро». За топлесс в публичном месте суд назначил ей пять суток ареста. Позже украинка оставила в соцсетях крайне негативные посты о Кыргызстане.

В Министерстве культуры, информации и туризма рассказали о планах реорганизации региональных государственных печатных СМИ: всем 34 районным и 12 областным газетам в «день X» надлежит отказаться от бумажного формата и вещать только в онлайн-режиме. Причина – экономия бюджетных средств и переход на эффективные современные стандарты работы.

Выход к прессе

Весенний медиакалендарь начался необычно – с расширенной встречи в госрезиденции «Ала-Арча» президента Сооронбая Жээнбекова с группой руководителей отечественных СМИ и аккредитованных в стране корпунктов иностранных изданий. Это был первый заметный «выход к прессе» лидера государства после его инаугурации.

Гендиректор КТРК Илим Карыпбеков объявил, что с 19 марта все восемь телеканалов семейства Общественного телевидения переходят на круглосуточное вещание.

Бывший советник президента Алмазбека Атамбаева Икрамжан Илмиянов и экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев пригрозили подать в суд на несколько изданий, написавших об их связях с крупной строительной компанией «Ихлас». Пройдет не так много времени, и их самих арестуют по обвинениям в коррупционных преступлениях.

Media Toptoo

Новость из телевизионного мира – НТС объявил о прекращении ретрансляции российского НТВ. Гендиректор Жайнак Усен уулу объяснил решение тем, что канал намерен работать самостоятельно и увеличить контент собственного производства.

Breaking news – Сооронбай Жээнбеков отказался от материальной части своего иска к политобозревателю Кабаю Карабекову, которая составляла 5 миллионов сомов. Благополучный исход конфликта сам Карабеков оценил как «настрой президента защищать свободу СМИ и демократические ценности в республике».

Не успели остыть эмоции после этого, как следом появились другие – прекратили уголовное дело против журналиста-расследователя Эльнуры Алкановой. Кстати, позже уголовное дело заведут на того офицера Финпола, который возбудил следствие против нее самой.

А весь оставшийся апрель прошел под знаком Media Toptoo – первого индустриального форума, организованного Представительством Интерньюс в Кыргызстане. Масштабный ивент собрал большое число журналистов, экспертов и тренеров по медиа, лидеров рекламного бизнеса, продакшн и сферы массовых коммуникаций, которые два дня посвятили выступлениям, дискуссиям и тренингам на самые важные профессиональные темы.

Пятьдесят оттенков оранжевого

После перехода значительной части команды Пятого в «Апрель» судьба «оранжевого» канала, казалось, зависла в неопределенности. Но тут стало известно о назначении опытного тележурналиста Эрниса Кыязова его руководителем. Он набрал новую команду, поменял корпоративный цвет на сиреневый и быстро реанимировал популярное ТВ.

Главным ньюсмейкером месяца стал Алмазбек Атамбаев: лидер СДПК отказался от иска на общую сумму 45 миллионов сомов к учредителям Zanoza.kg Нарыну Айыпу, Дине Масловой и правозащитнице Чолпон Джакуповой. Так была поставлена точка в долгой некрасивой истории судебного преследования властями независимых СМИ, которое также затронуло с 2017 года радио «Азаттык», ИА «24.kg» и телеканал «Сентябрь».

Институт медиа полиси распространил ответ пресс-службы главы государства на письмо, которое ранее, накануне Всемирного дня свободы прессы, 3 мая, медиаорганизация направила на имя Сооронбая Жээнбекова с просьбой высказать свою позицию по свободе слова и печати. Резюме ответа – президент готов сотрудничать с прессой, поскольку «свободные СМИ представляют собой основу демократии».

Перед летними отпусками журналисты из всех регионов страны собрались на организованную Центром медиа развития республиканскую конференцию «СМИ Кыргызстана: как выжить в информационной войне?». Они рассмотрели изменения Этического кодекса, обсудили механизмы саморегуляции отрасли и выбрали новый состав Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ.

[Не]Общественное телевидение

Депутаты жестко раскритиковали гендиректора КТРК Илима Карыпбекова и членов наблюдательного совета после отчета о проделанной работе. «Разбор полетов» обнажил серьезные недочеты в работе главного телеканала и вновь актуализировал давнюю проблему: когда Общественное телевидение станет по-настоящему таковым?

27 июня из КР экстрадировали казахского блогера Мурата Тунгишбаева. До высылки он прожил в Бишкеке четыре года и надеялся получить убежище из-за гонений на родине. Власти, несмотря на протесты общественности, не только не предоставили блогеру убежища, но и не дали ему возможности выехать в третью страну. Сейчас он ожидает суда.

Наконец разрешилась интрига с известной журналисткой Эльнурой Молдокадыровой и ее не менее известным мужем Ренатом Самудиновым, бывшим лидером молодежного крыла СДПК. Уйдя в оппозицию к Алмазбеку Атамбаеву, они посчитали рискованным свое нахождение в республике и через Мексику попали в США, где попросили политического убежища. После девятимесячного отсутствия новостей о них Ренат выложил в Сети ролик – им дали убежище, и они благополучно осели в Чикаго.

«Черный» июль

День 22 июля оказался по-настоящему «черным» в истории журналистики Кыргызстана: во время отдыха на Иссык-Куле утонул популярный журналист, один из лучших расследователей страны Уланбек Эгизбаев. Несмотря на сразу возникшие конспирологические версии его смерти, на радио «Азаттык» в результате собственного расследования пришли к выводу, что гибель их коллеги – трагическая и нелепая случайность.

Экс-президент Роза Отунбаева опубликовала блог на сайте «Акипресс» и предложила создать Фонд расследовательской журналистики в память об Уланбеке Эгизбаеве. Она объявила, что в качестве первой поддержки будущей медиаорганизации выделила из собственных средств 1 миллион сомов, и призвала общественность поддержать ее инициативу.

Боевой пресс-секретарь

Летнее информационное затишье было нарушено несколькими скандалами. Сначала случился конфликт между съемочной бригадой КТРК и сотрудником столичной мэрии. Журналисты обвинили чиновника в сквернословии, и его уволили за нарушение этики госслужащих. Но и манеры телевизионщиков вызвали общественную дискуссию о правилах поведения журналистов во время репортажей.

Следующую шумиху спровоцировало видеообращение в Facebook пресс-секретаря Госэкотехинспекции Анары Мамбеталиевой. После ее сигналов о коррупции в ведомстве руководство защитило обвиненных сотрудников, а ее саму собралось уволить. Возмущение Анары дошло до самого главы государства, который поручил Совбезу разобраться. Последний подтвердил, что факты коррупции есть, и пресс-секретарь вернулась на свое рабочее место.

Потеря – после продолжительной болезни умерла популярная теле- и радиоведущая, шоувумен Салтанат Саматова, которая осталась в истории отечественных СМИ примером интеллектуальной журналистики, неподражаемого авторского стиля и позитивного образа.

В преддверии Дня независимости страны указом президента журналиста Уланбека Эгизбаева посмертно наградили медалью «Эрдик» «за оказание значительной поддержки в проведении государственной политики по борьбе с коррупцией в Кыргызстане, существенный вклад в укрепление государственности и активную гражданскую позицию».

В фокусе мировых СМИ

Всемирные игры кочевников привлекли в КР беспрецедентное число иностранных медийщиков – к нам приехали представители 58 государств мира. Аккредитацию для информационного освещения Номадиады получили более 500 журналистов из 50 телеканалов, 12 радиостанций, 67 информагентств и 48 газет.

Позже медиаэксперт Гульнура Торалиева проведет мониторинг, в результате которого выяснится, что III ВИК получили хорошую прессу: с 24 августа по 24 сентября им было посвящено 5 311 публикаций и телепередач в зарубежных СМИ.

Стало известно, что Улугбек Бабакулов получил политическое убежище во Франции. Причиной того, что журналист вынужден был покинуть республику, стала угроза уголовного преследования со стороны ГКНБ по обвинению в разжигании межнациональной вражды. Парадокс, но это произошло после того, как он опубликовал статью, что в Кыргызстане спецслужбы не обращают внимания на тех, кто насаждает в Интернете межэтническую рознь.

Пертурбации в большой политике в очередной раз срезонировали в сфере медиа: Александра Рябушкина, казалось, лишь недавно получившего контроль над газетой «Вечерний Бишкек» вкупе с высокодоходной рекламной фирмой «Рубикон», сделали фигурантом уголовного дела по факту рейдерского захвата и той, и другой.

Исковое дежавю

Группа телеканалов создала Ассоциацию телерадиоорганизаций КР – официальное отраслевое объединение, поставившее целью способствовать дальнейшему развитию цифрового вещания, созданию цивилизованного и справедливого рынка телерекламы, совершенствованию законодательства о ТВ, особенно в части исполнения норм о государственном языке, собственном производстве, борьбе с пиратским контентом и охране авторских прав.

Скончался министр культуры, информации и туризма Султан Жумагулов – болезнь отняла у журналистского мира страны одного из ярких его представителей. Опытнейший журналист с активной жизненной позицией, успешный руководитель целого ряда значимых отечественных СМИ, тактичный наставник журналистской молодежи – занять его место в профессии будет трудно.

На фоне отзыва материальных претензий к СМИ со стороны действующего и бывшего глав государства и широкой критики давления на прессу суд обязал главного редактора издания «Азия Ньюс» Аслана Сартбаева выплатить 2 миллиона сомов в пользу экс-спикера Жогорку Кенеша Ахматбека Келдибекова по его иску о защите чести и достоинства. Это все, что нужно знать о кыргызских судах.

Многострадальная «Вечерка»

В Бишкеке состоялась Партнерская медиаконференция, приуроченная к Дню информации и печати КР. Свыше 200 участников обсудили проблему безопасности журналистов и законодательных гарантий их профессиональной деятельности, а также перспективы развития цифрового телевещания и информационной безопасности республики.

Прорыв не только этого месяца, но и всего года, – авторитетное британское издание ВВС включило в список ста самых влиятельных и вдохновляющих женщин планеты главного тренера Школы спутникостроения «Клооп медиа» 18-летнюю Алину Анисимову.

Продолжается системный кризис бумажной прессы: закрылись еще три газеты – «Фабула», «Тамчы» и «Алло, реклама», сообщили в типографии Центра поддержки СМИ. Общий тираж печатных изданий в последние два-три года сократился на 30-35 процентов.

Тем временем Александра Рябушкина задержали после предъявления обвинения по трем статьям и водворили в СИЗО сроком на два месяца. Суд отменил решение 2014 года, по которому он стал фактическим владельцем ИД «Вечерний Бишкек» со всеми его дочерними компаниями, и начал процесс возвращения медиахолдинга прежнему собственнику Александру Киму.

Представительство Интерньюс в Кыргызстане презентовало свой многофункциональный тренинговый центр, совместив его открытие с Бизнес-неделей для сектора медиаменеджмента и рекламы в СМИ. Хедлайнером ивента стал топовый тренер из Москвы Александр Белгороков.

Return, Chris!

Ахматбек Келдибеков продолжил свою «вендетту» против СМИ: в декабре он подал судебные иски к сайту Kyrgyztoday и телеканалу «Апрель» с требованием возмещения морального ущерба. Как всегда на многомиллионную сумму. Однако к настоящему моменту стало известно, что вместе с тем он отказался от двухмиллионной претензии по предыдущему выигранному иску к газете «Азия Ньюс» и ее главреду.

Обращение к властям и общественности республики сделал депортированный из КР еще в 2017-м руководитель центральноазиатского корпункта международного информационного агентства «Франс-Пресс» Крис Риклтон, в последние годы проживавший в Бишкеке и заключивший здесь брак с гражданкой Кыргызстана, поэтому считающий нашу страну своим вторым домом. Он попросил решить вопрос в правовой плоскости и дать ему возможность вернуться к семье и работе.

19 декабря глава государства провел итоговую пресс-конференцию для местных и зарубежных СМИ. Президентское мероприятие продлилось три с половиной часа, его осветили 172 представителя из 84 кыргызстанских и зарубежных средств массовой информации, было задано свыше 40 вопросов.

Фонд расследовательской журналистики объявил о проведении первого ежегодного конкурса на премию имени Уланбека Эгизбаева за лучшее журналистское расследование. Размер премиального фонда – 100 тысяч сомов, победители также будут награждаться статуэтками и дипломами.

***

Вот таким получился медиагод – 2018, начинавшийся для журналистики Кыргызстана не очень хорошо. Как город замерзал в январе из-за аварии на ТЭЦ, так и для наших медиа наступал, казалось, почти что ледниковый период. Но затем власти ослабили прессинг и последовала «оттепель», позволившая журналистам смотреть в будущее с осторожным оптимизмом. Будем надеяться, что и 2019-й не принесет нам разочарований.

Азамат Тынаев, специально для internews.kg